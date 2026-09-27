Гуманітарна катастрофа в Олешках: нещодавно вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста, - ОВА. ВIДЕО (виправлено)
Починаючи з березня, Херсонська ОВА спільно з українськими військовими системно доставляють продовольство в окуповані Росією Олешки через Дніпро за допомогою дронів.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація в Олешках
За даними Прокудіна, в окупованих Олешках росіяни тримають у заручниках близько двох тисяч людей, серед яких майже пів сотні дітей. Вони змушені виживати без їжі, електрики та води. А найстрашніше - росіяни фактично позбавили їх можливості покинути це пекло.
"Замість гучних заяв ми обрали шлях конкретних дій. Починаючи з березня, спільно з підрозділом 11-ї бригади НГУ та оборонцями 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" системно доставляємо продовольство через Дніпро за допомогою дронів", - розповів він.
Вдалося доставити близько 4000 кг продуктів
Як зазначається, нещодавно вдалося провести одну з наймасштабніших таких операцій.
У взаємодії із 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою "Грім", 34-ю бригадою морської піхоти "Борисфен", підрозділом "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном було доставлено близько 4000 кілограмів (пізніше в дописі виправлено тонни на кілограми, - ред.) продуктів одразу на сто визначених локацій міста", - розповів Прокудін.
РФ намагається перешкодити допомозі
Водночас, за словами голови ОВА, російські загарбники намагаються зірвати й цю допомогу. Російські військові збивають безпілотники з провізією, цинічно відбирають або перепродують їжу, призначену для дітей та літніх людей. За отримання гуманітарних пакунків окупанти затримують олешківців, кидають "на підвал", жорстоко б'ють і вдаються до насилля.
"Свідоме блокування допомоги та створення голоду серед цивільного населення є воєнними злочинами без строків давності. Кожен причетний до цих дій понесе невідворотну відповідальність", - наголосив Прокудін.
Він подякував захисникам та захисницям за цю ризиковану роботу, а партнерам - за надане продовольство: "Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб допомогти жителям Олешків".
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
- В ООН заявили, що РФ не надала гуманітарного доступу до Олешків та Голої Пристані.
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