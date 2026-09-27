Гуманітарна катастрофа в Олешках: нещодавно вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста, - ОВА. ВIДЕО (виправлено)

Починаючи з березня, Херсонська ОВА спільно з українськими військовими системно доставляють продовольство в окуповані Росією Олешки через Дніпро за допомогою дронів.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація в Олешках

За даними Прокудіна, в окупованих Олешках росіяни тримають у заручниках близько двох тисяч людей, серед яких майже пів сотні дітей. Вони змушені виживати без їжі, електрики та води. А найстрашніше - росіяни фактично позбавили їх можливості покинути це пекло.

"Замість гучних заяв ми обрали шлях конкретних дій. Починаючи з березня, спільно з підрозділом 11-ї бригади НГУ та оборонцями 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" системно доставляємо продовольство через Дніпро за допомогою дронів", - розповів він.

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Вдалося доставити близько 4000 кг продуктів

Як зазначається, нещодавно вдалося провести одну з наймасштабніших таких операцій.

У взаємодії із 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою "Грім", 34-ю бригадою морської піхоти "Борисфен", підрозділом "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном було доставлено близько 4000 кілограмів (пізніше в дописі виправлено тонни на кілограми, - ред.) продуктів одразу на сто визначених локацій міста", - розповів Прокудін.

РФ намагається перешкодити допомозі

Водночас, за словами голови ОВА, російські загарбники намагаються зірвати й цю допомогу. Російські військові збивають безпілотники з провізією, цинічно відбирають або перепродують їжу, призначену для дітей та літніх людей. За отримання гуманітарних пакунків окупанти затримують олешківців, кидають "на підвал", жорстоко б'ють і вдаються до насилля.

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"Свідоме блокування допомоги та створення голоду серед цивільного населення є воєнними злочинами без строків давності. Кожен причетний до цих дій понесе невідворотну відповідальність", - наголосив Прокудін.

Він подякував захисникам та захисницям за цю ризиковану роботу, а партнерам - за надане продовольство: "Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб допомогти жителям Олешків".

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Гуманітарна катастрофа в Олешках