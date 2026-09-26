Гуманітарна катастрофа в Олешках: РФ свідомо блокує евакуацію цивільних та режим тиші, - Лубінець
В Олешках гуманітарна катастрофа. Люди там перебувають без їжі, води та медикаментів!
Про це повідомив у телеграм-каналі омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Яка наразі ситуація в окупованих Олешках?
За його словами, евакуація наразі ускладнена через заміновані території.
"До мене щодня звертаються щодо виїзду звідти. Ми пропонувала різні варіанти евакуаційних маршрутів і запровадження режиму тиші, однак російська сторона на такі пропозиції не погодилася. На мій погляд - умисно!", - наголосив омбудсмен.
Також він зауважив, що реакція міжнародної спільноти показує повну неефективність.
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
- В ООН заявили, що РФ не надала гуманітарного доступу до Олешків та Голої Пристані.
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Бо наш Осел буде їх будувати та брехати допоки війна буде йти.
Тоді орки нададуть коридор для евакуації.