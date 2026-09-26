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Новини Гуманітарна катастрофа в Олешках
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Гуманітарна катастрофа в Олешках: РФ свідомо блокує евакуацію цивільних та режим тиші, - Лубінець

Окупована Херсонщина опинилася на межі гуманітарної кризи

В Олешках гуманітарна катастрофа. Люди там перебувають без їжі, води та медикаментів!

Про це повідомив у телеграм-каналі омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Яка наразі ситуація в окупованих Олешках?

За його словами, евакуація наразі ускладнена через заміновані території.

"До мене щодня звертаються щодо виїзду звідти. Ми пропонувала різні варіанти евакуаційних маршрутів і запровадження режиму тиші, однак російська сторона на такі пропозиції не погодилася. На мій погляд - умисно!", - наголосив омбудсмен.

Також він зауважив, що реакція міжнародної спільноти показує повну неефективність.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках

  • Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
  • Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
  • В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
  • Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
  • В ООН заявили, що РФ не надала гуманітарного доступу до Олешків та Голої Пристані.

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Автор: 

гуманітарна катастрофа (103) Лубінець Дмитро (803) Олешки (107) Херсонська область (6989) Херсонський район (1075)
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Топ коментарі
+6
Надайте балістичні та крилаті ракети великого радіусу дії.
Бо наш Осел буде їх будувати та брехати допоки війна буде йти.
Тоді орки нададуть коридор для евакуації.
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26.09.2026 14:08 Відповісти
+5
У німців є великі санітарні дрони які можуть переносити людину, вони пропонували нам цю техніку. Можна використати цю техніку для постачання їжі в Олешки.
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26.09.2026 13:40 Відповісти
+5
Рашисти збивають навіть ті невеличкі дрони які їжу в Олешки доставляють людям. Рашисти навмисно з Олешок зробили гуманітарну катастрофу, тобто рузкиймір, щоб шантажувати Україну і Захід.
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26.09.2026 14:17 Відповісти

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