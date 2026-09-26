Гуманітарна катастрофа в Олешках: РФ свідомо блокує евакуацію цивільних та режим тиші, - Лубінець

В Олешках гуманітарна катастрофа. Люди там перебувають без їжі, води та медикаментів!

Про це повідомив у телеграм-каналі омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Яка наразі ситуація в окупованих Олешках?

За його словами, евакуація наразі ускладнена через заміновані території.

"До мене щодня звертаються щодо виїзду звідти. Ми пропонувала різні варіанти евакуаційних маршрутів і запровадження режиму тиші, однак російська сторона на такі пропозиції не погодилася. На мій погляд - умисно!", - наголосив омбудсмен.

Також він зауважив, що реакція міжнародної спільноти показує повну неефективність.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

В ООН заявили, що РФ не надала гуманітарного доступу до Олешків та Голої Пристані.

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