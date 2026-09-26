Гуманітарна блокада Олешків: Сибіга закликав ООН і Червоний Хрест негайно втрутитися та рятувати людей

Тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині опинилися на межі голодної смерті: цивільне населення, серед якого є діти, змушене виживати без їжі, води та ліків.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Страшна гуманітарна катастрофа в окупованих Олешках

Він нагадав, що люди в тимчасово окупованих Олешках голодують. Їсти майже нічого не залишилось. За наявними повідомленнями, цивільне населення змушене виживати, харчуючись травою та бур’янами, тоді як ліки, чиста вода, електрика та медична допомога стають дедалі недоступнішими.

"У цих умовах опинилися й діти. Ці страждання мають чітку причину та чіткого винуватця. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках через свою незаконну окупацію і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних", - наголошує міністр.

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Сибіга закликав ООН і Червоний Хрест негайно втрутитися

За його словами, міжнародна спільнота повинна мобілізувати всі наявні інструменти, щоб дістатися до людей в Олешках, доставити гуманітарну допомогу та забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати. ООН, МКЧХ та інші міжнародні гравці повинні використати свої мандати та канали, щоб забезпечити негайний та безперешкодний гуманітарний доступ.

"Дякую Комісару Ради Європи з прав людини Майклу О'Флаерті за привернення міжнародної уваги до ситуації в Олешках. Тепер ця увага має бути підкріплена діями. Люди там не можуть вижити завдяки одним лише заявам про занепокоєння. Гуманітарний доступ і безпечна евакуація мають стати реальністю, бо кожен день має значення", - резюмує Сибіга.

Гуманітарна катастрофа в Олешках

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

В ООН заявили, що РФ не надала гуманітарного доступу до Олешків та Голої Пристані.

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