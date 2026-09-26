Гуманитарная блокада Олешек: Сибига призвал ООН и Красный Крест немедленно вмешаться и спасти людей

Временно оккупированный город Олешки в Херсонской области оказался на грани голодной смерти: гражданское население, среди которого есть дети, вынуждено выживать без еды, воды и лекарств.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Страшная гуманитарная катастрофа в оккупированных Олешках

Он напомнил, что люди во временно оккупированных Олешках голодают. Есть почти нечего. По имеющимся сообщениям, гражданское население вынуждено выживать, питаясь травой и сорняками, в то время как лекарства, чистая вода, электричество и медицинская помощь становятся все более недоступными.

"В этих условиях оказались и дети. У этих страданий есть четкая причина и четкий виновник. Россия спровоцировала эту катастрофу в Олешках своей незаконной оккупацией и несет полную ответственность за эту гуманитарную катастрофу, все ее последствия и гибель невинных гражданских лиц", - подчеркивает министр.

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Сибига призвал ООН и Красный Крест немедленно вмешаться

По его словам, международное сообщество должно мобилизовать все имеющиеся инструменты, чтобы добраться до людей в Олешках, доставить гуманитарную помощь и обеспечить безопасную эвакуацию тех, кто хочет уехать. ООН, МККК и другие международные игроки должны использовать свои мандаты и каналы, чтобы обеспечить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ.

"Благодарю комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти за привлечение международного внимания к ситуации в Олешках. Теперь это внимание должно быть подкреплено действиями. Люди там не смогут выжить благодаря одним лишь заявлениям о беспокойстве. Гуманитарный доступ и безопасная эвакуация должны стать реальностью, потому что каждый день имеет значение", - резюмирует Сибига.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

В ООН заявили, что РФ не предоставила гуманитарный доступ к Олешкам и Голой Пристани.

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