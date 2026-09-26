Россия не предоставила гуманитарный доступ к Олешкам и Голой Пристани, - ООН

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Россия до сих пор не обеспечила гуманитарным организациям безопасный доступ к Олешкам и Голой Пристани в Херсонской области. Жители этих населенных пунктов нуждаются в продуктах и медикаментах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" заявил координатор ООН в Украине Матиас Шмале.

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"Согласно международному праву, оккупационные власти обязаны обеспечивать население продовольствием и медицинскими средствами и, при необходимости, содействовать оказанию гуманитарной помощи", - отметил он.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

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