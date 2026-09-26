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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Гуманитарная катастрофа
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Россия не предоставила гуманитарный доступ к Олешкам и Голой Пристани, - ООН

Олешки и Голая Пристань без гуманитарной помощи: РФ не предоставляет доступ
Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Россия до сих пор не обеспечила гуманитарным организациям безопасный доступ к Олешкам и Голой Пристани в Херсонской области. Жители этих населенных пунктов нуждаются в продуктах и медикаментах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" заявил координатор ООН в Украине Матиас Шмале.

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"Согласно международному праву, оккупационные власти обязаны обеспечивать население продовольствием и медицинскими средствами и, при необходимости, содействовать оказанию гуманитарной помощи", - отметил он.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

  • В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
  • Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
  • В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
  • Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
  • Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ООН о гуманитарной ситуации в Олешках: Пытаемся помочь людям, несмотря на обстрелы

Автор: 

ООН (4382) гуманитарная катастрофа (160) Олешки (88) Херсонская область (6118) Скадовский район (19) Херсонский район (1065) Голая Пристань (8)
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Топ комментарии
+19
оон вже занепокоєне чи ще ні??вся ваша політика договорів,стримувань,вирішень криз як виявляється лише політика далека від доль та життя людей.......імпотенти апозецінуючі себе світовим регулятором
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26.09.2026 10:11 Ответить
+17
"Згідно з міжнародним правом..."
Далі можна не читати.
Московія тільки в Україні вже 12 років поспіль порушує оте "міжнародне право". І що? Велике занепокоєння і стурбованість різної глибини? Так вони московитам як мертвому припарки!
От якби ви після "першої чеченської" почали щось робити з московією, то (можливо) не було б і другої (зате з'явилась би нова країна - Республіка Ічкерія), і Грузинської війни, і війни в Україні.

ООН - продвинута копія Ліги націй. Мабуть і доля буде така сама....
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26.09.2026 10:49 Ответить
+17
Це ж в Олешках наступив мир який так всі хотіли. Ще й вимагають щоб Україна віддала ще й дамбас, Запоріжжя і Херсон щоб такий же мир наступив на половині України. А то і на всій Україні. Згадайте хто кричав що Україна повинна здати свою землю і своїх людей і блокував постачання зброї Україні. Ви всі виродки є такими ж вбивцями сотень тисяч людей і дітей як і рашисти. Мінцмум половина членів ООН це ті ж людоїди які допомагали рашистам вбивати українців і проводити геноцид українського народу
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26.09.2026 11:37 Ответить

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