ООН о гуманитарной ситуации в Олешках: Стараемся помочь людям, несмотря на обстрелы

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация пытается добраться до людей в прифронтовых и наиболее пострадавших районах, в частности в оккупированных Олешках в Херсонской области.

Об этом сообщает "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

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Ответ пресс-секретаря ООН

Журналистка "Прямого" Мария Глитень спросила Дюжаррика, планирует ли ООН помочь с обеспечением гуманитарного коридора для гражданских лиц на фоне ухудшения ситуации, нехватки продовольствия и отсутствия сотрудничества со стороны России.

По словам Дюжаррика, команды ООН на местах делают все возможное, чтобы помочь людям. Организация также работает над обеспечением безопасности гуманитарных конвоев, поскольку под обстрелы уже попадали колонны ООН, партнерских организаций и Красного Креста.

В ООН подчеркнули, что будут продолжать пытаться помогать людям, которые остаются в своих домах, несмотря на сложную гуманитарную ситуацию.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 мирных жителей.

В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

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