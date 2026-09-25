Оккупанты планируют к 2046 году построить в Олешках более 125 тысяч квадратных метров жилья

Российская оккупационная администрация заявила о планах построить к 2046 году во временно оккупированных Олешках в Херсонской области 125,87 тысячи квадратных метров нового жилья. Еще более 320 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда оккупанты планируют "восстановить".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинское издание "Мост", такие планы содержатся в документах российского Единого института пространственного планирования.

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По заявлениям российской стороны, в Олешках также планируют создать промышленную зону, реконструировать ряд улиц, обустроить парк и набережную, а также построить рыболовную базу отдыха и рыбоводческую ферму. Кроме того, оккупационные власти заявляют о намерении восстанавливать существующие предприятия.

В то же время гуманитарная ситуация во временно оккупированном городе продолжает ухудшаться. Местные жители страдают от нехватки питьевой воды, продуктов, медикаментов и отопления. Передвижение по Олешкам затрудняют заминированные дороги, обстрелы и атаки беспилотников.

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В конце мая 2026 года Украина и Россия согласовали технические условия для эвакуации около 6 тысяч граждан Украины из района Олешек на подконтрольную украинскому правительству территорию. В течение следующих месяцев гуманитарная ситуация в городе не улучшилась.

В связи с критической ситуацией Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому Льву XIV, государствам-членам ООН и Международному комитету Красного Креста с призывом использовать все возможности для спасения местных жителей.

В то же время российская сторона пытается возложить ответственность за гуманитарную ситуацию в Олешках на Украину. В частности, бывший украинский политический деятель, а ныне российский пропагандист и так называемый "посол" РФ Родион Мирошник обвинял Украину в якобы создании гуманитарной катастрофы в городе.

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