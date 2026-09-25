Люди почали їсти собак в окупованих Олешках, їжу не завозять з травня, - МВА
В окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
Про це повідомила голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Подробиці
"Кілька днів тому я вперше почула, що дійсно є вже випадки, коли в окремих сім'ях їдять собак. Ще тиждень тому я таку інформацію заперечувала, але зараз людина звідти мені підтвердила це. Їсти насправді нічого. Ситуація погіршується не просто з кожним днем, вона погіршується з кожною годиною.
І шансів на порятунок немає. У людей є два шляхи: або померти власною смертю від голоду, або попасти під дрон чи артобстріл і бути розстріляними, бо їх вб'ють. Третього немає. І можливість залишитися там без продуктів і вижити дорівнює нулю", - зазначила вона.
За словами глави МВА, такого, що в одні сім'ї в місті мають продукти, а інші – ні, немає. Усі голодують.
Останнє постачання продуктів в Олешки було 26 травня. Більше жодна спроба вдалою не була.
Взимку ситуація стане ще гіршою
Гасаненко зазначила, що взимку ходити по продукти в Раденськ чи інші населені пункти буде неможливо, адже земля промерзне і покриється снігом, а всі виходи з міста і поля навколо всіяні мінами.
Торік певні "перевізники" погоджувалися за гроші вивозити з Олешок людей:
"Це було дорого, різна була ціна, але за гроші вивозили. Це перевізники. Волонтерів, які вивозять, немає. І, станом на зараз, немає".
Є поодинокі випадки, коли люди йдуть через заміноване поле. Вони виходять в сторону Раденська, але там 20 і більше кілометрів ходьби. Тобто не кожна людина може здолати такий шлях.
Відомо про 11 людей, які таким чином вийшли з міста.
Проте, за її словами, самому місті наразі залишаються 2 тисячі людей.
"Дві тисячі – це місто Олешки, це саме місто, центр громади, в якому до повномасштабного вторгнення проживало 24 тисячі людей. А Олешківська громада, це крім міста, ще 12 населених пунктів. З містом їх у нас було всього 13. І проживало 40 тисяч. П'ять населених пунктів знищено повністю. Тобто там ніхто не проживає. Три населених пункти зруйновані на 80%...В Олешках разом з довколишніми селами – 6 тисяч, 182 дитини", - додала вона.
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
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На виборах президента України 2019 року в межах територіального виборчого округу №186 (центром якого були Олешки) у другому турі переконливу перемогу здобув Володимир Зеленський, набравши понад 85% голосів виборців. [https://cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp024pt001f01=919pid100=65pf7331=186.html 1, https://www.facebook.com/maruzvir25/posts/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80-21-%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F-2019-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/122151512259133223/ 2]
Вибори до ВР 2019:
Лідером голосування стала партія «Слуга народу», яка набрала найбільшу кількість голосів виборців на дільницях округу (показники по регіону перевищували загальноукраїнські середні значення для південних областей, де партія здобула близько 50% підтримки). [https://24tv.ua/parlamentski_vibori_2019_za_kogo_golosuvali_ukrayintsi_u_riznih_regionah_n1182416 1]
Друге-третє місця в регіоні традиційно для Півдня поділяли «Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ), а також партії «Опозиційний блок», «Європейська Солідарність» та ВО «Батьківщина». [https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp300pt001f01=919.html 1, https://24tv.ua/parlamentski_vibori_2019_za_kogo_golosuvali_ukrayintsi_u_riznih_regionah_n1182416 2]
Мажоритарний округ (№186):
От як виявляється, все має свою ціну, навіть таку жахливу...
І тут не до кацапів претензії. Ну які претензії можуть бути до дикого ординця, до оскаженілої звірини, до м'ясника.
Тут 73%, які захотіли, шоп па-пріколу і шоп паржать.
Цікаво, а до них дійсно то ніколи не дійде, що ж та біомаса натворила?