Люди начали есть собак в оккупированных Олешках, еду не завозят с мая, - ГВА

В оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.

Об этом сообщила глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

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"Несколько дней назад я впервые услышала, что действительно уже есть случаи, когда в отдельных семьях едят собак. Еще неделю назад я отрицала такую информацию, но сейчас человек оттуда мне это подтвердил. Есть на самом деле нечего. Ситуация ухудшается не просто с каждым днем, она ухудшается с каждым часом.

И шансов на спасение нет. У людей есть два пути: либо умереть своей смертью от голода, либо попасть под дрон или артобстрел и быть расстрелянными, потому что их убьют. Третьего нет. И возможность остаться там без продуктов и выжить равна нулю", — отметила она.

По словам главы ГВА, ситуации, когда в одних семьях в городе есть продукты, а в других — нет, не существует. Все голодают.

Последняя поставка продуктов в Олешки состоялась 26 мая. Больше ни одна попытка не увенчалась успехом.

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Зимой ситуация станет еще хуже

Гасаненко отметила, что зимой ходить за продуктами в Раденск или другие населенные пункты будет невозможно, ведь земля промерзнет и покроется снегом, а все выходы из города и поля вокруг усеяны минами.

В прошлом году некоторые "перевозчики" соглашались за деньги вывозить из Олешек людей:

"Это было дорого, цены были разные, но за деньги вывозили. Это перевозчики. Волонтеров, которые вывозят, нет. И, на данный момент, нет".

Есть единичные случаи, когда люди идут через заминированное поле. Они выходят в сторону Раденска, но там 20 и более километров пешком. То есть не каждый человек может преодолеть такой путь.

Известно об 11 людях, которые таким образом вышли из города.

Однако, по ее словам, в самом городе пока остаются 2 тысячи человек.

"Две тысячи — это город Олешки, это сам город, центр общины, в котором до полномасштабного вторжения проживало 24 тысячи человек. А Олешковская громада — это, помимо города, еще 12 населенных пунктов. Вместе с городом их у нас было всего 13. И проживало 40 тысяч. Пять населенных пунктов уничтожены полностью. То есть там никто не проживает. Три населенных пункта разрушены на 80%... В Олешках вместе с окрестными селами – 6 тысяч, 182 ребенка", – добавила она.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 мирных жителей.

В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

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