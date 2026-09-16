Россия после переговоров уже длительное время не подтверждает готовность провести эвакуацию людей из оккупированных Олешек, - Лубинец

Россия в очередной раз проигнорировала вопросы норм международного гуманитарного права и элементарной человечности в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированных Олешках в Херсонской области.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Были договоренности

Так, по словам Лубинеца, с российской стороной были достигнуты договоренности, выработаны четкие алгоритмы. Кроме того, он заручился поддержкой Международного комитета Красного Креста, который выразил готовность в соответствии со своим мандатом принять участие в эвакуации людей. Также был согласован список лиц для эвакуации из Олешек, проведена соответствующая работа с Силами безопасности и обороны для обеспечения режима тишины во время гуманитарной миссии.

Кроме того, несколько месяцев назад омбудсмен проинформировал о критической ситуации в Олешках ряд международных организаций, в числе которых - ООН и штаб-квартира МККК в Женеве. Он призвал международные организации оказать соответствующую помощь людям, чтобы избежать массовых смертей.

Читайте также: Критическая ситуация в Олешках - это предупреждение против нормализации оккупации: РФ фактически удерживает население в ловушке, - Сибига

РФ не подтверждает эвакуацию

"Что же сейчас происходит? Российская сторона после проведенных переговоров уже долгое время не подтверждает свою готовность провести гуманитарную миссию по эвакуации людей. Но наш Офис продолжает сбор и проверку информации, а также взаимодействие с МККК, международными организациями, соответствующими государственными органами Украины. Кроме того, мы продолжаем настаивать перед российской стороной на срочной эвакуации людей, которые фактически остаются в "серой зоне", - рассказал Лубинец.

Он подчеркнул, что мирные жители ежедневно находятся под угрозой обстрелов и атак дронов, остаются без продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и другой необходимой помощи.

"Этих людей нужно спасать. Потому что город превратился в смертельную ловушку", - добавил он.

Смотрите также: Около 6 тыс. мирных жителей находятся в оккупированных Олешках и прилегающих населенных пунктах, РФ тормозит эвакуацию, - Лубинец. ВИДЕО

Оккупированная Херсонщина

Лубинец сообщил, что получил 176 обращений относительно гуманитарной ситуации на временно оккупированных территориях Херсонской области. Уже проверено 358 человек, которые срочно нуждаются в помощи, чтобы безопасно покинуть эти территории. И это только те, о ком удалось узнать.

В целом, учитывая численность населения Олешок и района, там может оставаться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей.

Также омбудсмен рассказал, что люди уже самостоятельно идут через заминированные поля, потому что не видят другого способа выбраться из этого ада.

"Они рискуют подорваться на мине или попасть под удар дрона, но всё равно идут, потому что оставаться в Олешках для них ещё хуже", — добавил он.

Гуманитарная катастрофа в Олешках