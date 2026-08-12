Примерно 6 тыс. гражданских лиц находятся в оккупированных Олешках и прилегающих населенных пунктах, РФ тормозит эвакуацию, — Лубинец. ФОТО

В оккупированных Россией Олешках Херсонской области продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

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Ситуация в Олешках

"Ситуация для граждан Украины, которые там находятся — речь идет не только об Олешках, но и о близлежащих населенных пунктах, по нашим данным, речь может идти примерно о 6 тысячах гражданских лиц Украины, включая детей, — ухудшилась", — отметил Лубинец.

Он добавил, что там давно нет нормальной еды, есть проблемы с водой и серьезные проблемы с медикаментами.

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Эвакуация гражданских лиц

По словам Лубинеца, в ходе переговоров с российской стороной был найден механизм, который изначально был поддержан российской стороной. Украина предложила конкретные шаги. С украинской стороны выполнены все подготовительные условия. Омбудсмен выразил надежду, что российская сторона выполнит достигнутые договоренности по эвакуации.

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По словам представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Пастернака, Украина пытается проверить каждого человека, намеревающегося выехать из Олешек. Он отметил, что это не устраивает россиян, и именно поэтому процесс эвакуации гражданских лиц затягивается.

"Проблема имеет одно название — Российская Федерация. Если бы это зависело от Украины, мы бы сделали это за день", — добавил Лубинец.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках