Примерно 6 тыс. гражданских лиц находятся в оккупированных Олешках и прилегающих населенных пунктах, РФ тормозит эвакуацию, — Лубинец. ФОТО
В оккупированных Россией Олешках Херсонской области продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация в Олешках
"Ситуация для граждан Украины, которые там находятся — речь идет не только об Олешках, но и о близлежащих населенных пунктах, по нашим данным, речь может идти примерно о 6 тысячах гражданских лиц Украины, включая детей, — ухудшилась", — отметил Лубинец.
Он добавил, что там давно нет нормальной еды, есть проблемы с водой и серьезные проблемы с медикаментами.
Эвакуация гражданских лиц
По словам Лубинеца, в ходе переговоров с российской стороной был найден механизм, который изначально был поддержан российской стороной. Украина предложила конкретные шаги. С украинской стороны выполнены все подготовительные условия. Омбудсмен выразил надежду, что российская сторона выполнит достигнутые договоренности по эвакуации.
По словам представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Пастернака, Украина пытается проверить каждого человека, намеревающегося выехать из Олешек. Он отметил, что это не устраивает россиян, и именно поэтому процесс эвакуации гражданских лиц затягивается.
"Проблема имеет одно название — Российская Федерация. Если бы это зависело от Украины, мы бы сделали это за день", — добавил Лубинец.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 мирных жителей.
- В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
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