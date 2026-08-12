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Примерно 6 тыс. гражданских лиц находятся в оккупированных Олешках и прилегающих населенных пунктах, РФ тормозит эвакуацию, — Лубинец. ФОТО

В оккупированных Россией Олешках Херсонской области продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

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Ситуация в Олешках

"Ситуация для граждан Украины, которые там находятся — речь идет не только об Олешках, но и о близлежащих населенных пунктах, по нашим данным, речь может идти примерно о 6 тысячах гражданских лиц Украины, включая детей, — ухудшилась", — отметил Лубинец.

Он добавил, что там давно нет нормальной еды, есть проблемы с водой и серьезные проблемы с медикаментами.

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Эвакуация гражданских лиц

По словам Лубинеца, в ходе переговоров с российской стороной был найден механизм, который изначально был поддержан российской стороной. Украина предложила конкретные шаги. С украинской стороны выполнены все подготовительные условия. Омбудсмен выразил надежду, что российская сторона выполнит достигнутые договоренности по эвакуации.

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По словам представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Пастернака, Украина пытается проверить каждого человека, намеревающегося выехать из Олешек. Он отметил, что это не устраивает россиян, и именно поэтому процесс эвакуации гражданских лиц затягивается.

"Проблема имеет одно название — Российская Федерация. Если бы это зависело от Украины, мы бы сделали это за день", — добавил Лубинец.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках

  • В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
  • Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 мирных жителей.
  • В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
  • Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
  • Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

Автор: 

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