Приблизно 6 тис. цивільних перебуває в окупованих Олешках та навколишніх населених пунктах, РФ гальмує евакуацію, - Лубінець. ВIДЕО

В окупованих Росією Олешках Херсонської області продовжує погіршуватися гуманітарна ситуація.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація в Олешках

"Ситуація для громадян України, які там перебувають, йдеться не тільки про Олешки, а й про наближені населені пункти, за нашими даними, може йтися приблизно про 6 тисяч цивільних громадян України, включаючи дітей, ситуація погіршилася", - зазначив Лубінець.

Він додав, що там давно немає нормальної їжі, проблеми з водою та великі проблеми з медикаментами.

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Евакуація цивільних

За словами Лубінця, під час перемовин з російською стороною був знайдений механізм, який спочатку був російською стороною підтриманий. Україна запропонувала конткретні кроки. З українського боку видано всі підготовчі умови. Омбудсман висловив сподівання, що російська сторона виконає домовленості щодо евакуації, які були досягнуті.

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За словами представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Пастернака, Україна намагається верифікувати кожну особу, яка має намір виїхати з Олешок. Він зауважив, що це не влаштовує росіян, і саме тому процес евакуації цивільних затягується.

Проблема має одну назву - Російська Федерація. Якби це залежало від України, ми б це зробили за день", - додав Лубінець.

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