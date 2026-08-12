Приблизно 6 тис. цивільних перебуває в окупованих Олешках та навколишніх населених пунктах, РФ гальмує евакуацію, - Лубінець. ВIДЕО
В окупованих Росією Олешках Херсонської області продовжує погіршуватися гуманітарна ситуація.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація в Олешках
"Ситуація для громадян України, які там перебувають, йдеться не тільки про Олешки, а й про наближені населені пункти, за нашими даними, може йтися приблизно про 6 тисяч цивільних громадян України, включаючи дітей, ситуація погіршилася", - зазначив Лубінець.
Він додав, що там давно немає нормальної їжі, проблеми з водою та великі проблеми з медикаментами.
Евакуація цивільних
За словами Лубінця, під час перемовин з російською стороною був знайдений механізм, який спочатку був російською стороною підтриманий. Україна запропонувала конткретні кроки. З українського боку видано всі підготовчі умови. Омбудсман висловив сподівання, що російська сторона виконає домовленості щодо евакуації, які були досягнуті.
За словами представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Пастернака, Україна намагається верифікувати кожну особу, яка має намір виїхати з Олешок. Він зауважив, що це не влаштовує росіян, і саме тому процес евакуації цивільних затягується.
Проблема має одну назву - Російська Федерація. Якби це залежало від України, ми б це зробили за день", - додав Лубінець.
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
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