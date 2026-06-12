1700 людей і понад 40 дітей залишаються в окупованих Олешках, виїзд неможливий, - МВА

В окупованому Росією місті Олешки на Херсонщині залишається близько 1700 жителів (до великої війни було понад 24000), серед них понад 40 дітей, але виїхати і в'їхати в місто неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Українського Радіо розповіла начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.

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Електроенергія відсутня в Олешках уже понад чотири роки, немає газу, бракує питної води.

Понад пів року в Олешках ускладнене постачання харчів. А російські окупанти якщо й пересуваються Олешками, то або в цивільному одязі, або в жіночому. Вони вбивають місцевих жителів, відбираючи продукти.

Натомість ЗСУ, перебуваючи на правому березі Дніпра, рятують цивільних людей на лівому, зауважила Гасаненко.

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Безпекова ситуація

Поточна безпекова ситуація в Олешках залишається надзвичайно важкою, оскільки громада розташована безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Тривають активні воєнні бойові дії. Безпечне пересування містом людей суттєво обмежено. Дороги заміновані.

За словами Гасаненко, окупанти фактично припинили постачання продуктів, останнього разу дві машини з продуктами заїхали в Олешки 26 травня. А 2 червня чотири машини при спробі заїхати в місто підірвалися на міні, загинули двоє людей.

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Олешківська громада

Якщо говорити в цілому про Олешківську громаду, то там залишається близько 6 000 людей і 182 дитини

Із 13 населених пунктів п'ять знищені повністю: Кринки, Підстепне, Піщанівка, Саги і Заплава. На 80% у нас знищені села Козачі Лагері, Солонці, Підлісне. В інших населених пунктах ситуація значно ускладнена постійними обстрілами та атаками дронів, але там ще залишаються люди.

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