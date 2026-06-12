1700 человек и более 40 детей остаются в оккупированных Олешках, выезд невозможен, - ГВА

В оккупированном Россией городе Олешки в Херсонской области осталось около 1700 жителей (до войны их было более 24 000), среди них более 40 детей, но выехать из города и въехать в него невозможно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Украинского радио рассказала начальница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко.

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Электроэнергии в Олешках нет уже более четырех лет, нет газа, не хватает питьевой воды.

Более полугода в Олешках затруднена доставка продовольствия. А российские оккупанты, если и передвигаются по Олешкам, то либо в гражданской одежде, либо в женской. Они убивают местных жителей, отбирая продукты.

В то же время ВСУ, находясь на правом берегу Днепра, спасают мирных жителей на левом, отметила Гасаненко.

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Ситуация с безопасностью

Текущая ситуация с безопасностью в Олешках остается чрезвычайно тяжелой, поскольку громада расположена непосредственно на линии боевого столкновения.

Продолжаются активные военные боевые действия. Безопасное передвижение людей по городу существенно ограничено. Дороги заминированы.

По словам Гасаненко, оккупанты фактически прекратили поставки продуктов, в последний раз две машины с продуктами заехали в Олешки 26 мая. А 2 июня четыре машины при попытке заехать в город подорвались на мине, погибли два человека.

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Олешковская громада

Если говорить в целом об Олешковской громаде, то там остается около 6 000 человек и 182 ребенка.

Из 13 населенных пунктов пять уничтожены полностью: Крынки, Подстепное, Песчановка, Саги и Заплава. На 80% у нас уничтожены села Казачьи Лагеря, Солонцы, Подлесное. В других населенных пунктах ситуация значительно осложнена постоянными обстрелами и атаками дронов, но там еще остаются люди.

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