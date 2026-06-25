Гуманітарна катастрофа в окупації: ООН заявляє про відсутність поставок їжі до Олешок та колапс медицини

В тимчасово окупованому місті Олешки на Херсонщині склалася критична гуманітарна ситуація. Станом на 24 червня до населеного пункту не надійшло жодної поставки продовольства, починаючи з 26 травня.

Про це йдеться у свіжому звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Голод та відсутність товарів

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За інформацією міжнародних спостерігачів, люди на захоплених територіях фактично опинилися в ізоляції та на межі виживання.

Місцеві жителі розповіли представникам ООН, що останній продуктовий магазин в Олешках закрився ще у січні 2026 року через повний дефіцит товарів.

"Протягом кількох місяців мешканці виживали завдяки консервованим продуктам і обмеженим поставкам продовольства від приватних постачальників, які часто були недоступні для людей, що не могли дістатися до пунктів розподілу", - наголошують у Місії.

Колапс медичної системи

Окрім браку їжі, в місті зафіксовано повний розвал системи охорони здоров'я:

Карети швидкої допомоги більше не виїжджають за викликами до домівок людей.

Медична допомога надається виключно у невідкладних випадках безпосередньо у лікарні.

Евакуація важкопоранених до інших міст (наприклад, Скадовська) неможлива. Через це в лікарні Олешок уже помер один пацієнт, який так і не дочекався транспортування.

Лише з початку 2026 року місія ООН зафіксувала щонайменше 29 загиблих та 54 поранених мирних мешканців в Олешках та Голій Пристані. Більшість із них стали жертвами ударів БПЛА малої дальності, однак встановити приналежність дронів у кожному окремому випадку місія не змогла. Ситуацію ускладнює велика кількість наземних мін, що унеможливлює самостійний виїзд людей.

За оцінками української влади, в цих прифронтових окупованих громадах досі залишаються заручниками до 6 000 цивільних громадян, серед яких понад 180 дітей.

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