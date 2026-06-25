Гуманитарная катастрофа в оккупированных районах: ООН заявляет об отсутствии поставок продовольствия в Олешки и коллапсе системы здравоохранения
Во временно оккупированном городе Олешки в Херсонской области сложилась критическая гуманитарная ситуация. По состоянию на 24 июня в населенный пункт не поступало ни одной поставки продовольствия, начиная с 26 мая.
Об этом говорится в свежем отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Голод и отсутствие товаров
По информации международных наблюдателей, люди на оккупированных территориях фактически оказались в изоляции и на грани выживания.
Местные жители рассказали представителям ООН, что последний продуктовый магазин в Олешках закрылся еще в январе 2026 года из-за полного дефицита товаров.
"В течение нескольких месяцев жители выживали благодаря консервированным продуктам и ограниченным поставкам продовольствия от частных поставщиков, которые часто были недоступны для людей, не имевших возможности добраться до пунктов распределения", - отмечают в Миссии.
Коллапс системы здравоохранения
Помимо нехватки еды, в городе зафиксирован полный развал системы здравоохранения:
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Машины скорой помощи больше не выезжают по вызовам к людям на дом.
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Медицинская помощь оказывается исключительно в неотложных случаях непосредственно в больнице.
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Эвакуация тяжелораненых в другие города (например, в Скадовск) невозможна. Из-за этого в больнице Олешек уже скончался один пациент, который так и не дождался транспортировки.
Только с начала 2026 года миссия ООН зафиксировала как минимум 29 погибших и 54 раненых мирных жителей в Олешках и Голой Пристани. Большинство из них стали жертвами ударов БПЛА малой дальности, однако установить принадлежность дронов в каждом отдельном случае миссия не смогла. Ситуацию осложняет большое количество наземных мин, что делает невозможным самостоятельный выезд людей.
По оценкам украинских властей, в этих прифронтовых оккупированных населенных пунктах до сих пор остаются заложниками до 6 000 гражданских лиц, среди которых более 180 детей.
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