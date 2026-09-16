РФ після перемовин вже тривалий час не підтверджує готовність провести евакуацію людей з окупованих Олешок, - Лубінець

Росія вкотре проігнорувала питання норм міжнародного гуманітарного права та елементарної людяності щодо гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Були домовленості

Так, за словами Лубінця, з російською стороною були домовленості, вибудовані чіткі алгоритми. Окремо він заручився підтримкою Міжнародного Комітету Червоного Хреста про їхню готовність відповідно до свого мандату взяти участь в евакуації людей. Також було погоджено список осіб на евакуацію з Олешок, проведено відповідну роботу із Силами безпеки та оборони для забезпечення режиму тиші під час гуманітарної місії.

Крім того, кілька місяців тому омбудсмен проінформував про критичну ситуацію в Олешках низку міжнародних організацій, серед яких - ООН та Штаб-квартира МКЧХ у Женеві. Він закликав міжнародні організації надати відповідну допомогу людям, щоб уникнути масових смертей.

Також читайте: Критична ситуація в Олешках - це застереження проти нормалізації окупації: РФ фактично утримує населення у пастці, - Сибіга

РФ не підтверджує евауацію

"Що ж наразі відбувається? Російська сторона після проведених перемовин вже тривалий час не підтверджує свою готовність провести гуманітарну місію по евакуації людей. Але наш Офіс продовжує збір і верифікацію інформації, а також комунікацію з МКЧХ, міжнародними організаціями, відповідними державними органами України. Крім того, ми продовжуємо наполягати перед російською стороною на терміновій евакуації людей, які фактично залишаються в сірій зоні", - розповів Лубінець.

Він наголосив, що цивільні мешканці щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги.

"Цих людей потрібно рятувати. Бо місто перетворилися на смертельну пастку", - додав він.

Також дивіться: Приблизно 6 тис. цивільних перебуває в окупованих Олешках та навколишніх населених пунктах, РФ гальмує евакуацію, - Лубінець. ВIДЕО

Окупована Херсонщина

Лубінець повідомив, що отримав 176 звернень щодо гуманітарної ситуації на ТОТ Херсонщини. Вже перевірено 358 людей, які терміново потребують допомоги, щоб безпечно залишити ці території. І це лише ті, про кого ам вдалося дізнатися.

Загалом, з огляду на кількість населення Олешок та району, там може залишатися понад 6 тисяч осіб, серед них близько 200 дітей.

Також омбудсман розповів, що люди вже самостійно йдуть через заміновані поля, бо не бачать іншого способу вибратися з цього пекла.

"Вони ризикують підірватися на міні чи потрапити під удар дрона, але все одно йдуть, бо залишатися в Олешках для них ще гірше", - додав він.

Гуманітарна катастрофа в Олешках