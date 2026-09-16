РФ після перемовин вже тривалий час не підтверджує готовність провести евакуацію людей з окупованих Олешок, - Лубінець
Росія вкотре проігнорувала питання норм міжнародного гуманітарного права та елементарної людяності щодо гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Були домовленості
Так, за словами Лубінця, з російською стороною були домовленості, вибудовані чіткі алгоритми. Окремо він заручився підтримкою Міжнародного Комітету Червоного Хреста про їхню готовність відповідно до свого мандату взяти участь в евакуації людей. Також було погоджено список осіб на евакуацію з Олешок, проведено відповідну роботу із Силами безпеки та оборони для забезпечення режиму тиші під час гуманітарної місії.
Крім того, кілька місяців тому омбудсмен проінформував про критичну ситуацію в Олешках низку міжнародних організацій, серед яких - ООН та Штаб-квартира МКЧХ у Женеві. Він закликав міжнародні організації надати відповідну допомогу людям, щоб уникнути масових смертей.
РФ не підтверджує евауацію
"Що ж наразі відбувається? Російська сторона після проведених перемовин вже тривалий час не підтверджує свою готовність провести гуманітарну місію по евакуації людей. Але наш Офіс продовжує збір і верифікацію інформації, а також комунікацію з МКЧХ, міжнародними організаціями, відповідними державними органами України. Крім того, ми продовжуємо наполягати перед російською стороною на терміновій евакуації людей, які фактично залишаються в сірій зоні", - розповів Лубінець.
Він наголосив, що цивільні мешканці щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги.
"Цих людей потрібно рятувати. Бо місто перетворилися на смертельну пастку", - додав він.
Окупована Херсонщина
Лубінець повідомив, що отримав 176 звернень щодо гуманітарної ситуації на ТОТ Херсонщини. Вже перевірено 358 людей, які терміново потребують допомоги, щоб безпечно залишити ці території. І це лише ті, про кого ам вдалося дізнатися.
Загалом, з огляду на кількість населення Олешок та району, там може залишатися понад 6 тисяч осіб, серед них близько 200 дітей.
Також омбудсман розповів, що люди вже самостійно йдуть через заміновані поля, бо не бачать іншого способу вибратися з цього пекла.
"Вони ризикують підірватися на міні чи потрапити під удар дрона, але все одно йдуть, бо залишатися в Олешках для них ще гірше", - додав він.
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
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