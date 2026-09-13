Критична ситуація в Олешках - це застереження проти нормалізації окупації: РФ фактично утримує населення у пастці, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував критичну ситуацію в тимчасово окупованих Росією Олешках у Херсонській області.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Люди в Олешках - у пастці РФ
"Росія фактично утримує цивільне населення там у пастці, без доступу до продовольства, медикаментів та предметів першої необхідності. У центрі Європи, у 2026 році, люди потерпають від гуманітарної кризи, спричиненої Росією", - зазначив він.
Сибіга додав, що Україна працює з усіма партнерами та відповідними міжнародними організаціями, закликаючи до спільних зусиль задля забезпечення негайного доступу до Олешків і прилеглих територій, а також створення гуманітарних коридорів.
"Ця надзвичайно тяжка ситуація також є похмурим нагадуванням про реальність для всіх, хто легковажно говорить про те, щоб залишити українських територій під російською окупацією. Це не просто лінії на карті для обговорення за столом переговорів. Там живуть реальні люди, а їхнє повсякденне життя визначає окупаційна влада, яка вже продемонструвала, як вона поводиться з українцями, що перебувають під її контролем", - наголосив міністр.
Він зазначив, що ситуація в Олешках – застереження проти нормалізації окупації: "Будь-яке серйозне обговорення миру має враховувати інтереси людей, чиє життя та фундаментальні права опинилися під загрозою".
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
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