Критическая ситуация в Олешках - это предупреждение против нормализации оккупации: РФ фактически удерживает население в ловушке, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал критическую ситуацию во временно оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Люди в Олешках — в ловушке РФ
"Россия фактически удерживает гражданское население там в ловушке, без доступа к продовольствию, медикаментам и предметам первой необходимости. В центре Европы, в 2026 году, люди страдают от гуманитарного кризиса, созданного Россией", - отметил он.
Сибига добавил, что Украина работает со всеми партнерами и соответствующими международными организациями, призывая к совместным усилиям для обеспечения немедленного доступа в Олешки и к прилегающим территориям, а также создания гуманитарных коридоров.
"Эта чрезвычайно тяжелая ситуация также является мрачным напоминанием о реальности для всех, кто легкомысленно говорит о том, чтобы оставить украинские территории под российской оккупацией. Это не просто линии на карте для обсуждения за столом переговоров. Там живут реальные люди, а их повседневную жизнь определяют оккупационные власти, которые уже продемонстрировали, как они обращаются с украинцами, находящимися под их контролем", - подчеркнул министр.
Он отметил, что ситуация в Олешках - предупреждение против нормализации оккупации: "Любое серьезное обсуждение мира должно учитывать интересы людей, чья жизнь и фундаментальные права оказались под угрозой".
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
- В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
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