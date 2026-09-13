Критическая ситуация в Олешках - это предупреждение против нормализации оккупации: РФ фактически удерживает население в ловушке, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал критическую ситуацию во временно оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Люди в Олешках — в ловушке РФ

"Россия фактически удерживает гражданское население там в ловушке, без доступа к продовольствию, медикаментам и предметам первой необходимости. В центре Европы, в 2026 году, люди страдают от гуманитарного кризиса, созданного Россией", - отметил он.

Сибига добавил, что Украина работает со всеми партнерами и соответствующими международными организациями, призывая к совместным усилиям для обеспечения немедленного доступа в Олешки и к прилегающим территориям, а также создания гуманитарных коридоров.

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"Эта чрезвычайно тяжелая ситуация также является мрачным напоминанием о реальности для всех, кто легкомысленно говорит о том, чтобы оставить украинские территории под российской оккупацией. Это не просто линии на карте для обсуждения за столом переговоров. Там живут реальные люди, а их повседневную жизнь определяют оккупационные власти, которые уже продемонстрировали, как они обращаются с украинцами, находящимися под их контролем", - подчеркнул министр.

Он отметил, что ситуация в Олешках - предупреждение против нормализации оккупации: "Любое серьезное обсуждение мира должно учитывать интересы людей, чья жизнь и фундаментальные права оказались под угрозой".

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