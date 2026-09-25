Окупанти планують до 2046 року збудувати в Олешках понад 125 тисяч квадратних метрів житла

Російська окупаційна адміністрація заявила про плани до 2046 року збудувати у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині 125,87 тисячі квадратних метрів нового житла. Ще понад 320 тисяч квадратних метрів аварійного житлового фонду окупанти планують "відновити".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українське видання "Мост", такі плани містяться у документах російського Єдиного інституту просторового планування.

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За заявами російської сторони, в Олешках також планують створити промислову зону, реконструювати низку вулиць, облаштувати парк і набережну, а також побудувати риболовну базу відпочинку та рибоводну ферму. Крім того, окупаційна влада заявляє про намір відновлювати наявні підприємства.

Водночас гуманітарна ситуація у тимчасово окупованому місті продовжує погіршуватися. Місцеві жителі потерпають від нестачі питної води, продуктів, медикаментів та опалення. Пересування Олешками ускладнюють заміновані дороги, обстріли та атаки безпілотників.

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Наприкінці травня 2026 року Україна та Росія узгодили технічні умови для евакуації близько 6 тисяч громадян України з району Олешок на підконтрольну українському уряду територію. Протягом наступних місяців гуманітарна ситуація в місті не покращилася.

Через критичну ситуацію Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій звернулася до Папи Римського Лева XIV, держав – членів ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом використати всі можливості для порятунку місцевих жителів.

Водночас російська сторона намагається покласти відповідальність за гуманітарну ситуацію в Олешках на Україну. Зокрема, колишній український політичний діяч, а нині російський пропагандист та так званий "посол" РФ Родіон Мірошник звинувачував Україну у нібито створенні гуманітарної катастрофи в місті.

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