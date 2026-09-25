ООН про гуманітарну ситуацію в Олешках: Намагаємось допомогти людям попри обстріли

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що організація намагається дістатися до людей у прифронтових і найбільш постраждалих районах, зокрема в окупованих Олешках на Херсонщині.

Про це повідомляє "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

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Відповідь речника ООН

Журналістка "Прямого" Марія Глитень запитала Дюжарріка, чи планує ООН допомогти із забезпеченням гуманітарного коридору для цивільних на тлі погіршення ситуації, нестачі продовольства та відсутності співпраці з боку Росії.

За словами Дюжарріка, команди ООН на місцях роблять усе можливе, щоб допомогти людям. Організація також працює над безпекою гуманітарних конвоїв, оскільки під обстріли вже потрапляли колони ООН, партнерських організацій та Червоного Хреста.

В ООН наголосили, що продовжуватимуть намагатися допомагати людям, які залишаються у своїх домівках попри складну гуманітарну ситуацію.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

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