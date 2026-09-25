Рада Європи про критичну ситуацію в окупованих Олешках: Цивільні опинилися в пастці

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив про погіршення гуманітарної ситуації в окупованих Олешках на Херсонщині. Він закликав до припинення вогню, щоб забезпечити доступ гуманітарної допомоги й безпечну евакуацію цивільних.

Про це йдеться в офіційній заяві комісара, оприлюдненій пресслужбою Ради Європи, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заява комісара

О'Флаерті заявив, що стурбований стрімким погіршенням гуманітарної ситуації в Олешках.

"Цивільне населення, зокрема діти, опинилося в пастці без достатньої кількості їжі, ліків, медичної допомоги, водопостачання та електроенергії. Згідно з повідомленнями, їм загрожує високий ризик загибелі", — наголосив він.

"Відповідно до міжнародного гуманітарного права Росія, як держава-окупант, зобов'язана забезпечити населення продовольством і медикаментами, а також сприяти доставці гуманітарної допомоги", — зазначив О'Флаерті.

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Заклик до дій

Комісар закликав до негайного локального припинення вогню, безперешкодного гуманітарного доступу та безпечної евакуації цивільного населення.

"Труднощі та страждання людей, які опинилися на лінії фронту війни та на окупованих територіях, вимагають міжнародної уваги та дій", — резюмував він.

Гуманітарна катастрофа в Олешках