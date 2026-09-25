Совет Европы о критической ситуации в оккупированных Олешках: Гражданские оказались в ловушке

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти заявил об ухудшении гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области. Он призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доступ гуманитарной помощи и безопасную эвакуацию гражданского населения.

Об этом говорится в официальном заявлении комиссара, обнародованном пресс-службой Совета Европы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление комиссара

О'Флаэрти заявил, что обеспокоен стремительным ухудшением гуманитарной ситуации в Олешках.

"Гражданское население, в частности дети, оказалось в ловушке без достаточного количества еды, лекарств, медицинской помощи, водоснабжения и электроэнергии. Согласно сообщениям, им угрожает высокий риск гибели", — подчеркнул он.

"В соответствии с международным гуманитарным правом Россия, как государство-оккупант, обязана обеспечить население продовольствием и медикаментами, а также содействовать доставке гуманитарной помощи", — отметил О'Флаэрти.

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Призыв к действиям

Комиссар призвал к немедленному локальному прекращению огня, беспрепятственному гуманитарному доступу и безопасной эвакуации гражданского населения.

"Трудности и страдания людей, оказавшихся на линии фронта войны и на оккупированных территориях, требуют международного внимания и действий", — резюмировал он.

Гуманитарная катастрофа в Олешках