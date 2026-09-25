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Новости Гуманитарная катастрофа
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Совет Европы о критической ситуации в оккупированных Олешках: Гражданские оказались в ловушке

олешки

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти заявил об ухудшении гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области. Он призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доступ гуманитарной помощи и безопасную эвакуацию гражданского населения.

Об этом говорится в официальном заявлении комиссара, обнародованном пресс-службой Совета Европы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление комиссара

О'Флаэрти заявил, что обеспокоен стремительным ухудшением гуманитарной ситуации в Олешках.

"Гражданское население, в частности дети, оказалось в ловушке без достаточного количества еды, лекарств, медицинской помощи, водоснабжения и электроэнергии. Согласно сообщениям, им угрожает высокий риск гибели", — подчеркнул он.

"В соответствии с международным гуманитарным правом Россия, как государство-оккупант, обязана обеспечить население продовольствием и медикаментами, а также содействовать доставке гуманитарной помощи", — отметил О'Флаэрти.

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Призыв к действиям

Комиссар призвал к немедленному локальному прекращению огня, беспрепятственному гуманитарному доступу и безопасной эвакуации гражданского населения.

"Трудности и страдания людей, оказавшихся на линии фронта войны и на оккупированных территориях, требуют международного внимания и действий", — резюмировал он.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

  • В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
  • Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
  • В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
  • Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
  • Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

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Совет Европы (758) гуманитарная катастрофа (163) Олешки (92) Херсонская область (6120) Херсонский район (1069)
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Топ комментарии
+8
Мешканці Олешок не в пастці, а в заручниках у кацапських терористів. Кацапи навмисно їх не забезпечують, натякаючи на поступки від України.
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25.09.2026 17:32 Ответить
+6
На Херсонщині у другому турі президентських виборів 2019 року за Володимира Зеленського проголосували 83,02% виборців (388 327 людей)
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25.09.2026 17:30 Ответить
+5
Так на всіх окупованих територіях цивільні опинились у пастці терористів. Чому тільки в Олешках? І на прифронтових територіях які обстрілюють окупанти теж в критичному становищі купа людей! Чи Рада Європи не бачить?
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25.09.2026 17:27 Ответить

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