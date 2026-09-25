Совет Европы о критической ситуации в оккупированных Олешках: Гражданские оказались в ловушке
Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти заявил об ухудшении гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области. Он призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доступ гуманитарной помощи и безопасную эвакуацию гражданского населения.
Об этом говорится в официальном заявлении комиссара, обнародованном пресс-службой Совета Европы, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление комиссара
О'Флаэрти заявил, что обеспокоен стремительным ухудшением гуманитарной ситуации в Олешках.
"Гражданское население, в частности дети, оказалось в ловушке без достаточного количества еды, лекарств, медицинской помощи, водоснабжения и электроэнергии. Согласно сообщениям, им угрожает высокий риск гибели", — подчеркнул он.
"В соответствии с международным гуманитарным правом Россия, как государство-оккупант, обязана обеспечить население продовольствием и медикаментами, а также содействовать доставке гуманитарной помощи", — отметил О'Флаэрти.
Призыв к действиям
Комиссар призвал к немедленному локальному прекращению огня, беспрепятственному гуманитарному доступу и безопасной эвакуации гражданского населения.
"Трудности и страдания людей, оказавшихся на линии фронта войны и на оккупированных территориях, требуют международного внимания и действий", — резюмировал он.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
- В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
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