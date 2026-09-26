РФ не надала гуманітарного доступу до Олешків та Голої Пристані, - ООН

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Росія досі не забезпечила гуманітарним організаціям безпечного доступу до Олешків та Голої Пристані на Херсонщині. Жителі громад потребують продуктів і медикаментів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Суспільному" заявив координатор ООН в Україні Матіас Шмале.

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"Згідно з міжнародним правом, окупаційна влада зобов'язана забезпечувати населення продовольством і медичними засобами та, за потреби, сприяти наданню гуманітарної допомоги", - зазначив він.

Гуманітарна катастрофа в Олешках

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

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