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Новини Окуповані території Гуманітарна катастрофа в Олешках
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РФ не надала гуманітарного доступу до Олешків та Голої Пристані, - ООН

Олешки та Гола Пристань без гуманітарної допомоги: РФ не надає доступу
Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Росія досі не забезпечила гуманітарним організаціям безпечного доступу до Олешків та Голої Пристані на Херсонщині. Жителі громад потребують продуктів і медикаментів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Суспільному" заявив координатор ООН в Україні Матіас Шмале.

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"Згідно з міжнародним правом, окупаційна влада зобов'язана забезпечувати населення продовольством і медичними засобами та, за потреби, сприяти наданню гуманітарної допомоги", - зазначив він.

Гуманітарна катастрофа в Олешках

  • Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
  • Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
  • В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
  • Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН про гуманітарну ситуацію в Олешках: Намагаємось допомогти людям попри обстріли

Автор: 

ООН (3258) гуманітарна катастрофа (103) Олешки (107) Херсонська область (6989) Скадовський район (19) Херсонський район (1075) Гола Пристань (8)
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Топ коментарі
+19
оон вже занепокоєне чи ще ні??вся ваша політика договорів,стримувань,вирішень криз як виявляється лише політика далека від доль та життя людей.......імпотенти апозецінуючі себе світовим регулятором
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26.09.2026 10:11 Відповісти
+17
"Згідно з міжнародним правом..."
Далі можна не читати.
Московія тільки в Україні вже 12 років поспіль порушує оте "міжнародне право". І що? Велике занепокоєння і стурбованість різної глибини? Так вони московитам як мертвому припарки!
От якби ви після "першої чеченської" почали щось робити з московією, то (можливо) не було б і другої (зате з'явилась би нова країна - Республіка Ічкерія), і Грузинської війни, і війни в Україні.

ООН - продвинута копія Ліги націй. Мабуть і доля буде така сама....
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26.09.2026 10:49 Відповісти
+17
Це ж в Олешках наступив мир який так всі хотіли. Ще й вимагають щоб Україна віддала ще й дамбас, Запоріжжя і Херсон щоб такий же мир наступив на половині України. А то і на всій Україні. Згадайте хто кричав що Україна повинна здати свою землю і своїх людей і блокував постачання зброї Україні. Ви всі виродки є такими ж вбивцями сотень тисяч людей і дітей як і рашисти. Мінцмум половина членів ООН це ті ж людоїди які допомагали рашистам вбивати українців і проводити геноцид українського народу
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26.09.2026 11:37 Відповісти

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