РФ не надала гуманітарного доступу до Олешків та Голої Пристані, - ООН
Росія досі не забезпечила гуманітарним організаціям безпечного доступу до Олешків та Голої Пристані на Херсонщині. Жителі громад потребують продуктів і медикаментів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Суспільному" заявив координатор ООН в Україні Матіас Шмале.
"Згідно з міжнародним правом, окупаційна влада зобов'язана забезпечувати населення продовольством і медичними засобами та, за потреби, сприяти наданню гуманітарної допомоги", - зазначив він.
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
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Московія тільки в Україні вже 12 років поспіль порушує оте "міжнародне право". І що? Велике занепокоєння і стурбованість різної глибини? Так вони московитам як мертвому припарки!
От якби ви після "першої чеченської" почали щось робити з московією, то (можливо) не було б і другої (зате з'явилась би нова країна - Республіка Ічкерія), і Грузинської війни, і війни в Україні.
ООН - продвинута копія Ліги націй. Мабуть і доля буде така сама....