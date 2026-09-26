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Гуманитарная катастрофа в Олешках: РФ сознательно блокирует эвакуацию гражданских лиц и режим тишины, - Лубинец
В Олешках разразилась гуманитарная катастрофа. Люди там остались без еды, воды и медикаментов!
Об этом сообщил в Telegram-канале омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.
Какова сейчас ситуация в оккупированных Олешках?
По его словам, эвакуация в настоящее время затруднена из-за заминированных территорий.
"Ко мне ежедневно обращаются с просьбами о выезде оттуда. Мы предлагали различные варианты эвакуационных маршрутов и введение режима тишины, однако российская сторона на такие предложения не согласилась. На мой взгляд - умышленно!" - подчеркнул омбудсмен.
Также он отметил, что реакция международного сообщества свидетельствует о полной неэффективности.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
- В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
- В ООН заявили, что РФ не предоставила гуманитарный доступ к Олешкам и Голой Пристани.
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Бо наш Осел буде їх будувати та брехати допоки війна буде йти.
Тоді орки нададуть коридор для евакуації.