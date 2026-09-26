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Новости Гуманитарная катастрофа
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Гуманитарная катастрофа в Олешках: РФ сознательно блокирует эвакуацию гражданских лиц и режим тишины, - Лубинец

Оккупированная Херсонская область оказалась на грани гуманитарного кризиса

В Олешках разразилась гуманитарная катастрофа. Люди там остались без еды, воды и медикаментов!

Об этом сообщил в Telegram-канале омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

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Какова сейчас ситуация в оккупированных Олешках?

По его словам, эвакуация в настоящее время затруднена из-за заминированных территорий.

"Ко мне ежедневно обращаются с просьбами о выезде оттуда. Мы предлагали различные варианты эвакуационных маршрутов и введение режима тишины, однако российская сторона на такие предложения не согласилась. На мой взгляд - умышленно!" - подчеркнул омбудсмен.

Также он отметил, что реакция международного сообщества свидетельствует о полной неэффективности.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках

  • В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
  • Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
  • В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
  • Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
  • Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
  • В ООН заявили, что РФ не предоставила гуманитарный доступ к Олешкам и Голой Пристани.

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гуманитарная катастрофа (160) Лубинец Дмитрий (670) Олешки (88) Херсонская область (6118) Херсонский район (1065)
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Топ комментарии
+6
Надайте балістичні та крилаті ракети великого радіусу дії.
Бо наш Осел буде їх будувати та брехати допоки війна буде йти.
Тоді орки нададуть коридор для евакуації.
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26.09.2026 14:08 Ответить
+5
У німців є великі санітарні дрони які можуть переносити людину, вони пропонували нам цю техніку. Можна використати цю техніку для постачання їжі в Олешки.
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26.09.2026 13:40 Ответить
+5
Рашисти збивають навіть ті невеличкі дрони які їжу в Олешки доставляють людям. Рашисти навмисно з Олешок зробили гуманітарну катастрофу, тобто рузкиймір, щоб шантажувати Україну і Захід.
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26.09.2026 14:17 Ответить

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