Гуманитарная катастрофа в Олешках: РФ сознательно блокирует эвакуацию гражданских лиц и режим тишины, - Лубинец

В Олешках разразилась гуманитарная катастрофа. Люди там остались без еды, воды и медикаментов!

Об этом сообщил в Telegram-канале омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

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Какова сейчас ситуация в оккупированных Олешках?

По его словам, эвакуация в настоящее время затруднена из-за заминированных территорий.

"Ко мне ежедневно обращаются с просьбами о выезде оттуда. Мы предлагали различные варианты эвакуационных маршрутов и введение режима тишины, однако российская сторона на такие предложения не согласилась. На мой взгляд - умышленно!" - подчеркнул омбудсмен.

Также он отметил, что реакция международного сообщества свидетельствует о полной неэффективности.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

В ООН заявили, что РФ не предоставила гуманитарный доступ к Олешкам и Голой Пристани.

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