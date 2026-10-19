Папа Римский позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: говорили об Олешках
Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил гуманитарную ситуацию в оккупированных Олешках в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Святого Престола.
Олешки в центре разговора: Папа призвал к гуманитарным шагам
Беседа состоялась в понедельник, 19 октября, через несколько дней после телефонного разговора понтифика с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время беседы с Зеленским Лев XIV упомянул о своей просьбе о гуманитарном прекращении огня, с которой ранее обращался к Путину.
В Святом Престоле подчеркнули, что Папа надеется на сотрудничество сторон в целях оказания помощи жителям оккупированного города.
"Его Святейшество выразил надежду, что сотрудничество между обеими сторонами позволит обеспечить доставку продовольствия и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения", — говорится в заявлении.
Помощь жителям Олешек: Ватикан подтвердил поддержку диалога
В пресс-службе Святого Престола добавили, что Папа Римский подтвердил готовность Ватикана содействовать диалогу и установлению мира.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество и международные организации усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения блокады Олешек.
16 октября Лев XIV также провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Одной из тем обсуждения стала гуманитарная ситуация в оккупированных Олешках в Херсонской области.
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