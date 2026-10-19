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Новини Папа Римський висловився про війну в Україні Гуманітарна катастрофа в Олешках
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Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним: говорили про Олешки

Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і обговорив гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Святого Престолу.

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Олешки в центрі розмови: Папа закликав до гуманітарних кроків

Розмова відбулася в понеділок, 19 жовтня, через кілька днів після телефонної розмови понтифіка з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спілкування із Зеленським Лев XIV згадав про своє прохання щодо гуманітарного припинення вогню, з яким раніше звертався до Путіна.

У Святому Престолі наголосили, що Папа сподівається на співпрацю сторін задля допомоги жителям окупованого міста.

"Його Святість висловив надію, що співпраця між обома сторонами дозволить забезпечити доставку продовольства та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення", — йдеться в заяві.

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Допомога жителям Олешок: Ватикан підтвердив підтримку діалогу

У пресслужбі Святого Престолу додали, що Папа Римський підтвердив готовність Ватикану сприяти діалогу та встановленню миру.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту та міжнародні організації посилити тиск на Росію, щоб домогтися припинення блокади Олешок.

16 жовтня Лев XIV також провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Однією з тем обговорення стала гуманітарна ситуація в окупованих Олешках на Херсонщині.

Автор: 

Олешки (127) Херсонська область (7045) Херсонський район (1111) Папа Римський Лев 14 (80)
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Топ коментарі
+5
І що запропонував?
"Здай Херсон кацапам, щоб вони Олешки нагодували"?
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19.10.2026 21:58 Відповісти
+4
Наївний папа. Краще розпакуй кубишку Ватикану та купи в Америці пару ракет і передай Роберту.
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19.10.2026 22:01 Відповісти

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