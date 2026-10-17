РФ перетворює окуповані Олешки на смертельну пастку: дорога з міста замінована, тіла лежать на вулицях і в будинках, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошує, що росіяни намагаються перетворити українське місто Олешки в Херсонській області на смертельну пастку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.

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Ситуація в Олешках

Так, за словами Сибіги, близько 1700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті. Єдина дорога, якою можна виїхати, замінована й за нею стежать ударні безпілотники. Ті, хто намагаються врятуватися, ризикують загинути. Замінована також розташована неподалік річка. Мешканці сумніваються, що зможуть пережити цю зиму.

Крім того, у лікарні закінчилися ліки. Десятки тіл лежать на вулицях і в будинках, адже росіяни забороняють мешканцям ховати померлих.

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Сім’ї голодують, виживаючи завдяки залишкам городини, домашнім заготівлям і навіть равликам. За словами мешканців, російські військові погрожували їм зброєю, вимагаючи віддати харчі.

"Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Ці заклики не можуть залишатися без відповіді", – наголосив глава МЗС.

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Заклик до міжнародних організацій

Міністр закликав ООН, МКЧХ та всіх партнерів задіяти всі доступні канали, щоб забезпечити безпечні евакуаційні коридори й негайний доступ гуманітарної допомоги до Олешків, підкресливши, що Росія має припинити перешкоджати зусиллям із порятунку цивільного населення.

Сибіга подякував усім партнерам і людям у всьому світі, які не мовчать та стали голосом мешканців Олешків.

Окремо він висловив вдячність Папі Римському Леву XIV за його заклик до Путіна оголосити припинення вогню в Олешках, щоб у місто можна було доправити гуманітарну допомогу.

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"Люди не можуть вижити завдяки самим лише заявам про стурбованість. Їм потрібні конкретні дії. Їм потрібна можливість вибратися звідти. І потрібна вона негайно", – зазначив Сибіга.

Гуманітарна катастрофа в Олешках