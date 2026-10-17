РФ перетворює окуповані Олешки на смертельну пастку: дорога з міста замінована, тіла лежать на вулицях і в будинках, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошує, що росіяни намагаються перетворити українське місто Олешки в Херсонській області на смертельну пастку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.
Ситуація в Олешках
Так, за словами Сибіги, близько 1700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті. Єдина дорога, якою можна виїхати, замінована й за нею стежать ударні безпілотники. Ті, хто намагаються врятуватися, ризикують загинути. Замінована також розташована неподалік річка. Мешканці сумніваються, що зможуть пережити цю зиму.
Крім того, у лікарні закінчилися ліки. Десятки тіл лежать на вулицях і в будинках, адже росіяни забороняють мешканцям ховати померлих.
Сім’ї голодують, виживаючи завдяки залишкам городини, домашнім заготівлям і навіть равликам. За словами мешканців, російські військові погрожували їм зброєю, вимагаючи віддати харчі.
"Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Ці заклики не можуть залишатися без відповіді", – наголосив глава МЗС.
Заклик до міжнародних організацій
Міністр закликав ООН, МКЧХ та всіх партнерів задіяти всі доступні канали, щоб забезпечити безпечні евакуаційні коридори й негайний доступ гуманітарної допомоги до Олешків, підкресливши, що Росія має припинити перешкоджати зусиллям із порятунку цивільного населення.
Сибіга подякував усім партнерам і людям у всьому світі, які не мовчать та стали голосом мешканців Олешків.
Окремо він висловив вдячність Папі Римському Леву XIV за його заклик до Путіна оголосити припинення вогню в Олешках, щоб у місто можна було доправити гуманітарну допомогу.
"Люди не можуть вижити завдяки самим лише заявам про стурбованість. Їм потрібні конкретні дії. Їм потрібна можливість вибратися звідти. І потрібна вона негайно", – зазначив Сибіга.
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
- Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
- Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.
- За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.
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