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Новини Гуманітарна катастрофа в Олешках
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РФ перетворює окуповані Олешки на смертельну пастку: дорога з міста замінована, тіла лежать на вулицях і в будинках, - Сибіга

Ситуація в Олешках

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошує, що росіяни намагаються перетворити українське місто Олешки в Херсонській області на смертельну пастку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.

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Ситуація в Олешках

Так, за словами Сибіги, близько 1700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті. Єдина дорога, якою можна виїхати, замінована й за нею стежать ударні безпілотники. Ті, хто намагаються врятуватися, ризикують загинути. Замінована також розташована неподалік річка. Мешканці сумніваються, що зможуть пережити цю зиму.

Крім того, у лікарні закінчилися ліки. Десятки тіл лежать на вулицях і в будинках, адже росіяни забороняють мешканцям ховати померлих.

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Сім’ї голодують, виживаючи завдяки залишкам городини, домашнім заготівлям і навіть равликам. За словами мешканців, російські військові погрожували їм зброєю, вимагаючи віддати харчі.

"Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Ці заклики не можуть залишатися без відповіді", – наголосив глава МЗС.

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Заклик до міжнародних організацій

Міністр закликав ООН, МКЧХ та всіх партнерів задіяти всі доступні канали, щоб забезпечити безпечні евакуаційні коридори й негайний доступ гуманітарної допомоги до Олешків, підкресливши, що Росія має припинити перешкоджати зусиллям із порятунку цивільного населення.

Сибіга подякував усім партнерам і людям у всьому світі, які не мовчать та стали голосом мешканців Олешків.

Окремо він висловив вдячність Папі Римському Леву XIV за його заклик до Путіна оголосити припинення вогню в Олешках, щоб у місто можна було доправити гуманітарну допомогу.

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"Люди не можуть вижити завдяки самим лише заявам про стурбованість. Їм потрібні конкретні дії. Їм потрібна можливість вибратися звідти. І потрібна вона негайно", – зазначив Сибіга.

Гуманітарна катастрофа в Олешках

  • Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
  • Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
  • В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
  • Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
  • Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
  • Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.
  • За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.

Автор: 

гуманітарна катастрофа (111) Сибіга Андрій (1209) Олешки (127) Херсонська область (7045) Херсонський район (1111)
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Топ коментарі
+7
Зеля з хенералами здав Кримський корідор без боя, так же розчистив дорогу на Київ ( а не в болото, як каже Трамп). Просто з Києвом трошки не вийшло. Довелось заделаться патріотом, а не гауляйтером. Вісім років всі знали, що путіну потрібен сухопутний шлях в Крим. Як каже один бурят, виїхали з Крима, я заснув на броне, прокинувся біля Херсона.
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17.10.2026 18:26 Відповісти
+6
Все шо відбувається на лівому березі Дніпра після 24.02.22 року - то все наслідки діяльності зеленского та йього слуг - він один бачив мир в очах вбивці, він та йього гамномарафон пропонували шашлики замість захисту людей, він їх кинув на знущання та смерть від рашистів - розмінував все шо було заміновано та вивів невідомо куди майже 40-тисячне укруповання ЗСУ шо містилось на обороних рубіжах на лівоберіжжі - там були і ракети і ППО, і танки, і арта і морпіхи. Один день у 19 році змінив поступове та проте невпинне витеснення рашистів з України на повномасштабну війну.
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17.10.2026 18:21 Відповісти
+4
Він ніби навпаки хоче, щоб кількість таких Олешок хоча б не збільшувалася.
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17.10.2026 18:06 Відповісти

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