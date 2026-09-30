РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати, що вони ситі та вдячні, - Сибіга

Росія готується інсценувати пропагандистські відео з жителями окупованих Олешок, змушуючи їх заявляти про нібито благополучне життя в місті.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За даними нашої розвідки, Росія готується інсценувати десятки відео в окупованих Олешках. Місцевих жителів змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі й вдячні російським окупантам", - зазначив він.

За словами Сибіги, це черговий крок у багатотижневій огидній пропагандистській кампанії Росії, яка заперечує будь-які проблеми в Олешках і стверджує, що гуманітарної катастрофи там немає.

"Закликаємо міжнародну спільноту та всі профільні міжнародні організації посилити тиск на Москву й вимагати від російських окупантів негайно припинити облогу Олешок. З нашого боку, Сили оборони України докладають всіх зусиль для порятунку людей, включно з нещодавньою доставкою гуманітарної допомоги важкими дронами.



Кожен день має значення для порятунку людей, які там голодують і помирають. Закликаємо наших міжнародних партнерів діяти вже зараз і вимагати негайного гуманітарного доступу, щоб покласти край цій трагедії", - підсумував він.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.

Наприкінці вересні 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста

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