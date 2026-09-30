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Новини Гуманітарна катастрофа в Олешках
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Рашисти відбирали продукти, які ЗСУ скидали для жителів окупованих Олешків, - МВА

Сибіга про гуманітарну катастрофу в окупованих РФ Олешках
Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

В окупованих Олешках на Херсонщині російські військові відбирають у місцевих жителів гуманітарні продукти, доставлені українськими військовими, а також продовжують викрадати людей.

Про це розповіла керівниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

За її словами, під час доставки 4 тонн продовольства хтось зміг отримати пакунки, а хтось - ні.

"Щодо того, що росіяни забирають у людей продукти ці - так. А ще й відразу питання ставлять, якщо це продукти не російського виробництва: а звідки ти взяв їх? І кажуть: якщо вам скидають продукти ЗСУ, значить, ви з ними співпрацюєте. При цьому окупанти ж вважають, що це російська територія і мешканці місцеві - російські громадяни, які порушують російське законодавство, співпрацюють з ЗСУ", - сказала Гасаненко.

Також у громаді продовжують зникати люди, яких викрадають росіяни.

"Людей забирають, в нас сім'я зникла безслідно. Ми не знаємо, де вони, забрали на підвал - і все. Живі чи ні - невідомо", - додала керівниця МВА.

Читайте: Гуманітарна ситуація в Олешках загострюється: Україна шукає шляхи допомоги місцевим жителям, - Сибіга

Гуманітарна катастрофа в Олешках

  • Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
  • Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
  • В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
  • Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
  • Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
  • Наприкінці вересні 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста

Читайте: ЄС намагається отримати гуманітарний доступ до окупованих Олешків

Автор: 

окупація (7145) гуманітарна катастрофа (105) Олешки (109) Херсонська область (6998) Херсонський район (1078)
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Топ коментарі
+14
Зєлєнський, це - твоя конкретно, з бандою дермаків-верескчучок (які й досі богують), провина, втрачений за пару діб Південь-Маріуполь...
як тобі спиться "крейсерАврора"?..
ще досі бажаєш продлєвать своє зелене прездобольство, скоро вже третій термін піде?...
ненакрався?..
чи просто не хочеш сісти за ВСЕ?..
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30.09.2026 08:42 Відповісти
+12
А що може зробити світ? По-перше, вони не знають реальну картину, Ви дуже були інформовані про війну між Іраном і Іраком? А бо навіть в Грузії? По-друге, кацапи своєю пропагандою набрехали всьому світу, що вони визволителі, а ми терористи. В нас же телеканали заточені не розповідати правду світу, а обалванювати своїх через марафон і фрідом, який транслюється на кацапській мові. По-третє, якби Ви були президентом чи прем'єр міністром якоїсь європейської країни, то Ви б втягували свою країну в протистояння з придурками кацапами, які в любий момент можуть вдарити? Це потрібно було робити нашій владі: Президенту, Верховній Раді, уряду з 2019 року. Але мудрий наріт всі ключі від України віддав пройдисвітам, шахраям, крадунам, популістам, брехунам, які турбуються виключно за себе і своє близьке оточення. То хто українцям лікар?
А ще - не пам'ятаєте, хто під оплески 73% розміновував Чонгар і інші виходи з Криму? Чому тоді не слухалися думки партнерів, а слухалися брехні слуг і їх братів ригів?
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30.09.2026 08:48 Відповісти
+10
Українці погано засвоїли уроки історії. Вирішили забути злочини кацапні, щоб вони знову їм нагадали. Смішно ж було про сенйора голодомора. Прикольно зека обирати. Круто за клоуна проголосувати. Добкі, кернеси, жульки, ахметки і інша зелена потворна пошесть. Це ж усе свідомі голоси українців. Олешки можуть статись з будь яким містом, в якому і досі лунає російська мова, в якому мають нахабство і дурість її захищати.
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30.09.2026 08:57 Відповісти

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