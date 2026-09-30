Рашисти відбирали продукти, які ЗСУ скидали для жителів окупованих Олешків, - МВА

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

В окупованих Олешках на Херсонщині російські військові відбирають у місцевих жителів гуманітарні продукти, доставлені українськими військовими, а також продовжують викрадати людей.

Про це розповіла керівниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

За її словами, під час доставки 4 тонн продовольства хтось зміг отримати пакунки, а хтось - ні.

"Щодо того, що росіяни забирають у людей продукти ці - так. А ще й відразу питання ставлять, якщо це продукти не російського виробництва: а звідки ти взяв їх? І кажуть: якщо вам скидають продукти ЗСУ, значить, ви з ними співпрацюєте. При цьому окупанти ж вважають, що це російська територія і мешканці місцеві - російські громадяни, які порушують російське законодавство, співпрацюють з ЗСУ", - сказала Гасаненко.

Також у громаді продовжують зникати люди, яких викрадають росіяни.

"Людей забирають, в нас сім'я зникла безслідно. Ми не знаємо, де вони, забрали на підвал - і все. Живі чи ні - невідомо", - додала керівниця МВА.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.

Наприкінці вересні 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста

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