Гуманітарна ситуація в Олешках загострюється: Україна шукає шляхи допомоги місцевим жителям, - Сибіга

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна шукатиме шляхи для доставки допомоги та доступу до цивільних заручників у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в соцмережі Х.

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Україна намагається доставити допомогу мешканцям Олешок

За словами Сибіги, Україна знаходить способи доставляти їжу місцевим жителям навіть в умовах тимчасової окупації.

За даними UNITED24, Україна доставила близько 4 тонн продуктів до тимчасово окупованих Олешок за допомогою дронів.

Допомогу доставили до 100 локацій для місцевих жителів. Водночас організація повідомила, що російські війська збивають безпілотники з вантажем і конфісковують продукти.

Сибіга наголосив, що Україна продовжить шукати шляхи для доступу до цивільного населення.

"Гуманітарна допомога не повинна доставлятися під вогнем по безпілотниках", - наголосив Сибіга.

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Сибіга закликав міжнародні організації забезпечити доступ до міста

Міністр закордонних справ України закликав міжнародні організації забезпечити доступ до Олешок та гарантувати цивільним необхідну допомогу і можливість безпечного виїзду.

За його словами, люди мають отримати їжу, медикаменти та можливість безпечної евакуації.

Раніше очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про постачання продуктів харчування жителям окупованих Олешок.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що російська сторона фактично заблокувала продовження роботи щодо гуманітарної евакуації цивільного населення з міста. За його словами, Олешки залишаються в сірій зоні з постійним ризиком обстрілів, без продуктів харчування, питної води та медикаментів.

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Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала міжнародну релігійну спільноту та міжнародні організації запобігти гуманітарній катастрофі в Олешках і сприяти евакуації мешканців.

Під час виступу на Раді безпеки ООН Сибіга заявив, що російські окупанти свідомо роблять життя в контрольованому ними місті Олешки неможливим та прирікають його жителів на голодну смерть.