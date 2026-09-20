Рада Церков закликала Папу Римського врятувати жителів Олешок від голоду
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), яка об’єднує різні релігійні спільноти, а саме православних, римо- і греко-католиків, протестантів, мусульман та іудеїв, звернулася з приводу гуманітарної катастрофи в місті Олешки Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО).
Як повідомили там, місто Олешки, розташоване на тимчасово окупованій російськими військами території України, перебуває в гуманітарній блокаді і знаходиться на грані гуманітарної катастрофи. Востаннє поставки продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року, тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові.
За даними ВРЦіРО, у місті Олешки і районі навколо можуть залишатися понад 6 тисяч осіб, серед них близько 200 дітей, які фактично перебувають в "сірій зоні" поруч з лінією фронту.
- Це цивільні, які щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги.
- Критична інфраструктура в місті фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні.
- Нагадаємо також, що у 2023 році це місто було затоплене внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської гідроелектростанції.
ВРЦіРО закликала провести евакуацію
Українська влада та міжнародні організації намагаються домовитися про евакуацію мешканців міста, але російська сторона використовує гуманітарну катастрофу для поширення пропаганди, яка є відвертою маніпуляцією та неправдою.
Росія неодноразово проігнорувала Міжнародне гуманітарне право, наражаючи на страждання і голод мешканців міста Олешки.
Заклик до Папи Римського, ООН і Червоного Хреста
ВРЦіРО звернулася до Папи Римського Лева XIV, Всесвітньої Ради Церков, Всесвітнього Євангельського Альянсу, релігійних лідерів та правозахисних організацій із закликом використати всі можливості для порятунку мешканців Олешок.
Також Рада закликала держави-члени ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста вжити необхідних заходів для проведення гуманітарної місії та евакуації цивільних на підконтрольну Україні територію.
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