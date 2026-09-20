Рада Церквей призвала Папу Римского спасти жителей Олешок от голода

Всеукраинская Рада Церквей и религиозных организаций (ВРЦиРО), объединяющая различные религиозные громады, а именно православных, римо- и греко-католиков, протестантов, мусульман и иудеев, выступила с заявлением по поводу гуманитарной катастрофы в городе Олешки Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Всеукраинской Рады Церквей и религиозных организаций (ВРЦиРО).

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Как сообщили там, город Олешки, расположенный на временно оккупированной российскими войсками территории Украины, находится в гуманитарной блокаде и стоит на грани гуманитарной катастрофы. Последние поставки продовольствия на эту территорию были в конце мая 2026 года, поэтому жители голодают, а покинуть город им мешают российские военные.

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По данным ВРЦиРО, в городе Олешки и прилегающем районе могут оставаться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей, которые фактически находятся в "серой зоне" рядом с линией фронта.

Это мирные жители, которые ежедневно находятся под угрозой обстрелов и атак дронов, остаются без продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и другой необходимой помощи.

Критическая инфраструктура в городе фактически разрушена, а электро- и газоснабжение отсутствуют.

Напомним также, что в 2023 году этот город был затоплен в результате подрыва российскими войсками плотины Каховской гидроэлектростанции.

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ВРЦиРО призвала провести эвакуацию

Украинские власти и международные организации пытаются договориться об эвакуации жителей города, но российская сторона использует гуманитарную катастрофу для распространения пропаганды, которая является откровенной манипуляцией и ложью.

Россия неоднократно игнорировала международное гуманитарное право, подвергая жителей города Олешки страданиям и голоду .

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Призыв к Папе Римскому, ООН и Красному Кресту

ВРЦиРО обратилась к Папе Римскому Льву XIV, Всемирному совету церквей, Всемирному евангелическому альянсу, религиозным лидерам и правозащитным организациям с призывом использовать все возможности для спасения жителей Олешек.

Также Совет призвал государства-члены ООН и Международный комитет Красного Креста принять необходимые меры для проведения гуманитарной миссии и эвакуации гражданского населения на подконтрольную Украине территорию.

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