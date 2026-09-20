РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13099 посетителей онлайн
Новости Ситуация на оккупированной Херсонщине Гуманитарная катастрофа
842 10

Рада Церквей призвала Папу Римского спасти жителей Олешок от голода

Гуманитарная катастрофа в Олешках

Всеукраинская Рада Церквей и религиозных организаций (ВРЦиРО), объединяющая различные религиозные громады, а именно православных, римо- и греко-католиков, протестантов, мусульман и иудеев, выступила с заявлением по поводу гуманитарной катастрофы в городе Олешки Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Всеукраинской Рады Церквей и религиозных организаций (ВРЦиРО).

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как сообщили там, город Олешки, расположенный на временно оккупированной российскими войсками территории Украины, находится в гуманитарной блокаде и стоит на грани гуманитарной катастрофы. Последние поставки продовольствия на эту территорию были в конце мая 2026 года, поэтому жители голодают, а покинуть город им мешают российские военные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ после переговоров уже долгое время не подтверждает готовность провести эвакуацию людей из оккупированных Олешек, - Лубинец

По данным ВРЦиРО, в городе Олешки и прилегающем районе могут оставаться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей, которые фактически находятся в "серой зоне" рядом с линией фронта.

  • Это мирные жители, которые ежедневно находятся под угрозой обстрелов и атак дронов, остаются без продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и другой необходимой помощи.
  • Критическая инфраструктура в городе фактически разрушена, а электро- и газоснабжение отсутствуют.
  • Напомним также, что в 2023 году этот город был затоплен в результате подрыва российскими войсками плотины Каховской гидроэлектростанции.

Читайте также: Критическая ситуация в Олешках - это предупреждение против нормализации оккупации: РФ фактически удерживает население в ловушке, - Сибига

ВРЦиРО призвала провести эвакуацию

Украинские власти и международные организации пытаются договориться об эвакуации жителей города, но российская сторона использует гуманитарную катастрофу для распространения пропаганды, которая является откровенной манипуляцией и ложью.

Россия неоднократно игнорировала международное гуманитарное право, подвергая жителей города Олешки страданиям и голоду .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуманитарная катастрофа в зоне оккупации: ООН заявляет об отсутствии поставок продовольствия в Олешки и коллапсе системы здравоохранения

Призыв к Папе Римскому, ООН и Красному Кресту

ВРЦиРО обратилась к Папе Римскому Льву XIV, Всемирному совету церквей, Всемирному евангелическому альянсу, религиозным лидерам и правозащитным организациям с призывом использовать все возможности для спасения жителей Олешек.

Также Совет призвал государства-члены ООН и Международный комитет Красного Креста принять необходимые меры для проведения гуманитарной миссии и эвакуации гражданского населения на подконтрольную Украине территорию.

Читайте: Россияне вывезли 84 воспитанника Олешковского интерната: активисты установили местонахождение 46 детей

Автор: 

голод (153) Совет церквей (56) Олешки (75) Херсонская область (6094) Херсонский район (1046)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Русня не люди. Ті хто бігають і ховаються від мобілізації допомогають русні проводити геноцид. Відповідно такі ж саме потвори.
показать весь комментарий
20.09.2026 13:33 Ответить
+4
Оце є ваш так званий ''мир'' до якого призивав Папа римський і інші тварюки. Рашисти захоплюють землю і людей а потім їх морять голодом і тортурами як заручників, висуваючи нові умови. Представте собі що Україна буде вся як '' Олешки і Буча'' якщо підпише капітуляцію, яку чомусь називають ''мирноюугодою'', Це буде по вашому мир якого ви так хочете?
показать весь комментарий
20.09.2026 14:01 Ответить
+3
Доречі, де ті тварюки які постійно пишуть що насрати нам на кордони 91-го року і тих людей що там залишились аби тільки підписати мірну угоду? Ну ось подивіться виродки що чекає людей яких ви збираєтесь кинути назавжди рашистам для розваг. І що чи кого завтра ви захочете ще здати рашистам заради ''міру''? У зрадників же немає обмежень і червоних ліній. Сьогодні зрадник віддає ворогу крим і кримчан, а завтра свою матір і дітей здасть.
показать весь комментарий
20.09.2026 14:09 Ответить

Загрузка...

 
 