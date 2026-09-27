Гуманитарная ситуация в Олешках обостряется: Украина ищет способы помочь местным жителям, - Сибига

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина будет искать способы доставки помощи и обеспечения доступа к гражданским заложникам во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Х.

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Украина пытается доставить помощь жителям Олешек

По словам Сибиги, Украина находит способы доставлять еду местным жителям даже в условиях временной оккупации.

По данным UNITED24, Украина доставила около 4 тонн продуктов во временно оккупированные Олешки с помощью дронов.

Помощь доставили в 100 точек для местных жителей. В то же время организация сообщила, что российские войска сбивают беспилотники с грузом и конфискуют продукты.

Сибига подчеркнул, что Украина продолжит искать пути для доступа к гражданскому населению.

"Гуманитарная помощь не должна доставляться под обстрелом с помощью беспилотников", — подчеркнул Сибига.

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Сибига призвал международные организации обеспечить доступ к городу

Министр иностранных дел Украины призвал международные организации обеспечить доступ к Олешкам и гарантировать гражданским лицам необходимую помощь и возможность безопасного выезда.

По его словам, люди должны получить еду, медикаменты и возможность безопасной эвакуации.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о поставках продуктов питания жителям оккупированных Олешек.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что российская сторона фактически заблокировала продолжение работы по гуманитарной эвакуации гражданского населения из города. По его словам, Олешки остаются в "серой зоне" с постоянным риском обстрелов, без продуктов питания, питьевой воды и медикаментов.

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Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал международное религиозное сообщество и международные организации предотвратить гуманитарную катастрофу в Олешках и содействовать эвакуации жителей.

Во время выступления в Совете безопасности ООН Сибига заявил, что российские оккупанты сознательно делают жизнь в контролируемом ими городе Олешки невозможной и обрекают его жителей на голодную смерть.