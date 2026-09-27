Гуманитарная ситуация в Олешках обостряется: Украина ищет способы помочь местным жителям, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина будет искать способы доставки помощи и обеспечения доступа к гражданским заложникам во временно оккупированных Олешках Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Х.
Украина пытается доставить помощь жителям Олешек
По словам Сибиги, Украина находит способы доставлять еду местным жителям даже в условиях временной оккупации.
По данным UNITED24, Украина доставила около 4 тонн продуктов во временно оккупированные Олешки с помощью дронов.
Помощь доставили в 100 точек для местных жителей. В то же время организация сообщила, что российские войска сбивают беспилотники с грузом и конфискуют продукты.
Сибига подчеркнул, что Украина продолжит искать пути для доступа к гражданскому населению.
"Гуманитарная помощь не должна доставляться под обстрелом с помощью беспилотников", — подчеркнул Сибига.
Сибига призвал международные организации обеспечить доступ к городу
Министр иностранных дел Украины призвал международные организации обеспечить доступ к Олешкам и гарантировать гражданским лицам необходимую помощь и возможность безопасного выезда.
По его словам, люди должны получить еду, медикаменты и возможность безопасной эвакуации.
Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о поставках продуктов питания жителям оккупированных Олешек.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что российская сторона фактически заблокировала продолжение работы по гуманитарной эвакуации гражданского населения из города. По его словам, Олешки остаются в "серой зоне" с постоянным риском обстрелов, без продуктов питания, питьевой воды и медикаментов.
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал международное религиозное сообщество и международные организации предотвратить гуманитарную катастрофу в Олешках и содействовать эвакуации жителей.
Во время выступления в Совете безопасности ООН Сибига заявил, что российские оккупанты сознательно делают жизнь в контролируемом ими городе Олешки невозможной и обрекают его жителей на голодную смерть.
- Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
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