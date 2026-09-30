Рашисты отбирали продукты, которые ВСУ сбрасывали для жителей оккупированных Олешек, - ГВА

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

В оккупированных Олешках в Херсонской области российские военные отбирают у местных жителей гуманитарные продукты, доставленные украинскими военными, а также продолжают похищать людей.

Об этом рассказала руководительница Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По ее словам, во время доставки 4 тонн продовольствия кому-то удалось получить посылки, а кому-то — нет.

"Что касается того, что россияне забирают у людей эти продукты — да. А еще сразу задают вопросы, если это продукты не российского производства: а откуда ты их взял? И говорят: если вам сбрасывают продукты ВСУ, значит, вы с ними сотрудничаете. При этом оккупанты считают, что это российская территория, а местные жители — российские граждане, которые нарушают российское законодательство, сотрудничая с ВСУ", — сказала Гасаненко.

Также в громаде продолжают исчезать люди, которых похищают россияне.

"Людей забирают, у нас семья исчезла бесследно. Мы не знаем, где они, забрали в подвал — и все. Живы они или нет — неизвестно", — добавила руководительница ГВА.

Читайте: Гуманитарная ситуация в Олешках обостряется: Украина ищет способы помочь местным жителям, - Сибига

Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.

В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города

Читайте: ЕС пытается получить гуманитарный доступ к оккупированным Олешкам