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Новости Гуманитарная катастрофа
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Рашисты отбирали продукты, которые ВСУ сбрасывали для жителей оккупированных Олешек, - ГВА

Сибига о гуманитарной катастрофе в оккупированных РФ Олешках
Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

В оккупированных Олешках в Херсонской области российские военные отбирают у местных жителей гуманитарные продукты, доставленные украинскими военными, а также продолжают похищать людей.

Об этом рассказала руководительница Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно?

По ее словам, во время доставки 4 тонн продовольствия кому-то удалось получить посылки, а кому-то — нет.

"Что касается того, что россияне забирают у людей эти продукты — да. А еще сразу задают вопросы, если это продукты не российского производства: а откуда ты их взял? И говорят: если вам сбрасывают продукты ВСУ, значит, вы с ними сотрудничаете. При этом оккупанты считают, что это российская территория, а местные жители — российские граждане, которые нарушают российское законодательство, сотрудничая с ВСУ", — сказала Гасаненко.

Также в громаде продолжают исчезать люди, которых похищают россияне.

"Людей забирают, у нас семья исчезла бесследно. Мы не знаем, где они, забрали в подвал — и все. Живы они или нет — неизвестно", — добавила руководительница ГВА.

Читайте: Гуманитарная ситуация в Олешках обостряется: Украина ищет способы помочь местным жителям, - Сибига

Гуманитарная катастрофа в Олешках

  • В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
  • Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
  • В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
  • Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
  • Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
  • Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
  • В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города

Читайте: ЕС пытается получить гуманитарный доступ к оккупированным Олешкам

Автор: 

оккупация (10762) гуманитарная катастрофа (163) Олешки (92) Херсонская область (6127) Херсонский район (1069)
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Топ комментарии
+15
Зєлєнський, це - твоя конкретно, з бандою дермаків-верескчучок (які й досі богують), провина, втрачений за пару діб Південь-Маріуполь...
як тобі спиться "крейсерАврора"?..
ще досі бажаєш продлєвать своє зелене прездобольство, скоро вже третій термін піде?...
ненакрався?..
чи просто не хочеш сісти за ВСЕ?..
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30.09.2026 08:42 Ответить
+14
А що може зробити світ? По-перше, вони не знають реальну картину, Ви дуже були інформовані про війну між Іраном і Іраком? А бо навіть в Грузії? По-друге, кацапи своєю пропагандою набрехали всьому світу, що вони визволителі, а ми терористи. В нас же телеканали заточені не розповідати правду світу, а обалванювати своїх через марафон і фрідом, який транслюється на кацапській мові. По-третє, якби Ви були президентом чи прем'єр міністром якоїсь європейської країни, то Ви б втягували свою країну в протистояння з придурками кацапами, які в любий момент можуть вдарити? Це потрібно було робити нашій владі: Президенту, Верховній Раді, уряду з 2019 року. Але мудрий наріт всі ключі від України віддав пройдисвітам, шахраям, крадунам, популістам, брехунам, які турбуються виключно за себе і своє близьке оточення. То хто українцям лікар?
А ще - не пам'ятаєте, хто під оплески 73% розміновував Чонгар і інші виходи з Криму? Чому тоді не слухалися думки партнерів, а слухалися брехні слуг і їх братів ригів?
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30.09.2026 08:48 Ответить
+12
Українці погано засвоїли уроки історії. Вирішили забути злочини кацапні, щоб вони знову їм нагадали. Смішно ж було про сенйора голодомора. Прикольно зека обирати. Круто за клоуна проголосувати. Добкі, кернеси, жульки, ахметки і інша зелена потворна пошесть. Це ж усе свідомі голоси українців. Олешки можуть статись з будь яким містом, в якому і досі лунає російська мова, в якому мають нахабство і дурість її захищати.
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30.09.2026 08:57 Ответить

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