Рашисты отбирали продукты, которые ВСУ сбрасывали для жителей оккупированных Олешек, - ГВА
В оккупированных Олешках в Херсонской области российские военные отбирают у местных жителей гуманитарные продукты, доставленные украинскими военными, а также продолжают похищать людей.
Об этом рассказала руководительница Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
По ее словам, во время доставки 4 тонн продовольствия кому-то удалось получить посылки, а кому-то — нет.
"Что касается того, что россияне забирают у людей эти продукты — да. А еще сразу задают вопросы, если это продукты не российского производства: а откуда ты их взял? И говорят: если вам сбрасывают продукты ВСУ, значит, вы с ними сотрудничаете. При этом оккупанты считают, что это российская территория, а местные жители — российские граждане, которые нарушают российское законодательство, сотрудничая с ВСУ", — сказала Гасаненко.
Также в громаде продолжают исчезать люди, которых похищают россияне.
"Людей забирают, у нас семья исчезла бесследно. Мы не знаем, где они, забрали в подвал — и все. Живы они или нет — неизвестно", — добавила руководительница ГВА.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
- В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
- Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
- В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города
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як тобі спиться "крейсерАврора"?..
ще досі бажаєш продлєвать своє зелене прездобольство, скоро вже третій термін піде?...
ненакрався?..
чи просто не хочеш сісти за ВСЕ?..
А ще - не пам'ятаєте, хто під оплески 73% розміновував Чонгар і інші виходи з Криму? Чому тоді не слухалися думки партнерів, а слухалися брехні слуг і їх братів ригів?