ЕС пытается получить гуманитарный доступ к оккупированным Олешкам

Европейский Союз совместно с международными организациями и Украиной пытается обеспечить гуманитарный доступ к временно оккупированному городу Олешки в Херсонской области. В Еврокомиссии назвали ситуацию в городе неприемлемой и требуют беспрепятственного оказания помощи гражданскому населению.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила спикер Еврокомиссии Ева Грнчиржова.

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"То, что происходит в Олешках, неприемлемо", - подчеркнула она.

По словам Грнчиржовой, международное гуманитарное право предусматривает оказание базовой помощи гражданскому населению, оказавшемуся в зоне вооруженного конфликта.

"Мы призываем обеспечить гуманитарный доступ к этому району, и он должен предоставляться в соответствии с международным гуманитарным правом - без какой-либо дискриминации и без препятствий. Гражданским лицам должно быть разрешено покидать районы боевых действий, и они должны иметь возможность сделать это безопасно и добровольно", - заявила спикер Еврокомиссии.

Грнчиржова отметила, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией как в Олешках, так и на других временно оккупированных Россией территориях Украины.

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В то же время возможности гуманитарных организаций добраться до гражданского населения остаются существенно ограниченными.

"Существуют серьезные ограничения, препятствующие гуманитарному доступу, в том числе отсутствие гуманитарных коридоров", - сказала она.

По словам пресс-секретаря, ЕС работает над решением этой проблемы совместно с международными гуманитарными организациями и украинской стороной.

"Мы пытаемся получить доступ к этому району вместе с нашими гуманитарными партнерами. Мы работаем с международными организациями, с Украиной", - добавила Грнчиржова.

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