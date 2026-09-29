ЕС пытается получить гуманитарный доступ к оккупированным Олешкам
Европейский Союз совместно с международными организациями и Украиной пытается обеспечить гуманитарный доступ к временно оккупированному городу Олешки в Херсонской области. В Еврокомиссии назвали ситуацию в городе неприемлемой и требуют беспрепятственного оказания помощи гражданскому населению.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила спикер Еврокомиссии Ева Грнчиржова.
"То, что происходит в Олешках, неприемлемо", - подчеркнула она.
По словам Грнчиржовой, международное гуманитарное право предусматривает оказание базовой помощи гражданскому населению, оказавшемуся в зоне вооруженного конфликта.
"Мы призываем обеспечить гуманитарный доступ к этому району, и он должен предоставляться в соответствии с международным гуманитарным правом - без какой-либо дискриминации и без препятствий. Гражданским лицам должно быть разрешено покидать районы боевых действий, и они должны иметь возможность сделать это безопасно и добровольно", - заявила спикер Еврокомиссии.
Грнчиржова отметила, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией как в Олешках, так и на других временно оккупированных Россией территориях Украины.
В то же время возможности гуманитарных организаций добраться до гражданского населения остаются существенно ограниченными.
"Существуют серьезные ограничения, препятствующие гуманитарному доступу, в том числе отсутствие гуманитарных коридоров", - сказала она.
По словам пресс-секретаря, ЕС работает над решением этой проблемы совместно с международными гуманитарными организациями и украинской стороной.
"Мы пытаемся получить доступ к этому району вместе с нашими гуманитарными партнерами. Мы работаем с международными организациями, с Украиной", - добавила Грнчиржова.
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