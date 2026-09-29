Гуманитарная катастрофа в Олешках: СМИ установили военных РФ, которые могут быть причастны к этому. ФОТО

К гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках могут быть причастны российские военные из состава 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота РФ и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Об этом говорится в материале "Следство.Инфо", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Мужчина, проживающий в Олешках, с которым пообщались журналисты, говорит, что в город не завозят продукты, лекарства, нет газа.

Из 4 тонн продовольствия, которые на днях с помощью дронов сбросили украинские военные, ему досталась бутылка масла, килограмм муки, пачка сахара и консервы. Продуктами он поделился с соседями. Однако в целом проблему голода и предстоящей зимы эти продукты для жителей Олешек не решат.

126-я бригада

126-ю отдельную бригаду береговой обороны Черноморского флота РФ сформировали в 2014 году из военнослужащих бывшей украинской 36-й бригады береговой обороны, которые после оккупации Крыма перешли на сторону врага.

Она дислоцируется в селе Перевальное, на оккупированном полуострове.

Военные этой бригады участвовали в боевых действиях в Херсонской области, в частности в боях за Вознесенск.

Сейчас бригада продолжает воевать на Херсонском направлении, в частности в составе российской группировки "Днепр". В начале сентября украинская 34-я отдельная бригада морской пехоты сообщила об уничтожении нескольких военнослужащих 126-й бригады РФ на небольшом кладбище недалеко от Олешок.

По состоянию на май 2025 года командиром бригады был полковник Олег Александров.

Ранее оккупант командовал 17-м танковым полком 70-й дивизии РФ, который также занимал позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В то же время независимый OSINT-проект "Командиры провала" указывает в качестве командира 126-й бригады береговой обороны 43-летнего Константина Кочеткова.

В начале полномасштабного вторжения он был командиром батальона морской пехоты — подполковником 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии.

331-й парашютно-десантный ударный полк

Он входит в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ и дислоцируется в Костромской области РФ.

Известно, что именно подразделения 331-го полка расстреливали украинских военных, которые выходили из окружения в Иловайске через так называемый "зеленый коридор" в 2014 году.

В начале полномасштабного вторжения РФ полк участвовал в наступлении в Киевской области, а впоследствии — на Сватовско-Кременском и Бахмутском направлениях. В 2024 — начале 2025 годов подразделение привлекали к боям за Часов Яр.

По данным журналистов, военные 331-го полка также находятся на оккупированной части Херсонской области, в частности в районе Олешковской общины.

Командует 331-м полком 40-летний Олег Морозов с позывным "Холод". Командиром его назначили в августе прошлого года.

Авторы также установили, что у Морозова есть жена Ольга и двое детей — София и Никита.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и к российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.

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