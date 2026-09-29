Гуманітарна катастрофа в Олешках: ЗМІ встановили військових РФ, які можуть бути причетними. ФОТО

До гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках можуть бути причетні російські військові зі складу 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

Про це йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Чоловік, який живе в Олешках, та з яким поспілкувалися журналісти, каже, що в місто не завозять продукти, ліки, немає газу.

Із 4 тонн харчів, які днями дронами скинули українські військові, йому дісталася пляшка олії, кілограм борошна, пачка цукру і консерви. Харчами він поділився з сусідами. Проте глобально проблему голоду і наступної зими ці продукти для олешківців не вирішать.

126 бригада

126 окрему бригаду берегової оборони Чорноморського флоту РФ сформували у 2014 році з військовослужбовців колишньої української 36-ї бригади берегової оборони, які після окупації Криму перейшли на бік ворога.

Вона дислокується у селі Перевальне, на окупованому півострові.

Військові цієї бригади брали участь у бойових діях на Херсонщині, зокрема у боях за Вознесенськ.

Зараз бригада продовжує воювати на Херсонському напрямку, зокрема у складі російського угруповання "Днепр". На початку вересня українська 34 окрема бригада морської піхоти повідомила про знищення кількох військових 126-ї бригади РФ на невеликому цвинтарі недалеко від Олешків.

Станом на травень 2025 року командиром бригади був полковник Олег Александров.

Раніше окупант командував 17-м танковим полком 70-ї дивізії РФ, який також займав позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Водночас незалежний OSINT-проєкт "Командири провалу" вказує командиром 126-ї бригади берегової оборони 43-річного Костянтина Кочеткова.

На початку повномасштабного вторгнення він був командиром батальйону морської піхоти - підполковником 177 окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії.

331-й парашутно-десантний ударний полк

Він входить до складу 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ та дислокується у Костромській області РФ.

Відомо, що саме підрозділи 331 полку розстрілювали українських військових, які виходили з оточення у Іловайську через так званий "зелений коридор" 2014 року.

На початку повномасштабного вторгнення РФ полк брав участь у наступі на Київщині, а згодом - на Сватівсько-Кремінському та Бахмутському напрямках. У 2024 - на початку 2025-го років підрозділ залучали до боїв за Часів Яр.

За даними журналістів, військові 331-го полку також перебувають на окупованій частині Херсонщини, зокрема в районі Олешківської громади.

Командує 331 полком 40-річний Олег Морозов з позивним Холод. Командиром його призначили у серпні минулого року.

Автори також встановили, що Морозов має дружину Ольгу і двох дітей - Софію і Микиту.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.

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