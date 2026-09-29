ЄС намагається отримати гуманітарний доступ до окупованих Олешок
Європейський Союз разом із міжнародними організаціями та Україною намагається отримати гуманітарний доступ до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. У Єврокомісії назвали ситуацію в місті неприйнятною та вимагають безперешкодного надання допомоги цивільному населенню.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчіржова.
"Те, що відбувається в Олешках, є неприйнятним", – наголосила вона.
За словами Грнчіржової, міжнародне гуманітарне право передбачає надання базової допомоги цивільному населенню, яке опинилося в зоні збройного конфлікту.
"Ми закликаємо забезпечити гуманітарний доступ до цього району, і він має надаватися відповідно до міжнародного гуманітарного права – без будь-якої дискримінації та без перешкод. Цивільним має бути дозволено залишати райони бойових дій, і вони повинні мати можливість зробити це безпечно та добровільно", – заявила речниця Єврокомісії.
Грнчіржова зазначила, що Євросоюз уважно стежить за ситуацією як в Олешках, так і на інших тимчасово окупованих Росією територіях України.
Водночас можливості гуманітарних організацій дістатися до цивільного населення залишаються суттєво обмеженими.
"Існують серйозні обмеження, які перешкоджають гуманітарному доступу, включно з відсутністю гуманітарних коридорів", – сказала вона.
За словами речниці, ЄС працює над розв'язанням цієї проблеми спільно з міжнародними гуманітарними організаціями та українською стороною.
"Ми намагаємося отримати доступ до цього району разом із нашими гуманітарними партнерами. Ми працюємо з міжнародними організаціями, з Україною", – додала Грнчіржова.
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