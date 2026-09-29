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Новини Гуманітарна катастрофа в Олешках
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ЄС намагається отримати гуманітарний доступ до окупованих Олешок

ЄС разом із міжнародними партнерами шукає можливості для гуманітарного доступу до Олешок

Європейський Союз разом із міжнародними організаціями та Україною намагається отримати гуманітарний доступ до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. У Єврокомісії назвали ситуацію в місті неприйнятною та вимагають безперешкодного надання допомоги цивільному населенню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчіржова.

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"Те, що відбувається в Олешках, є неприйнятним", – наголосила вона.

За словами Грнчіржової, міжнародне гуманітарне право передбачає надання базової допомоги цивільному населенню, яке опинилося в зоні збройного конфлікту.

"Ми закликаємо забезпечити гуманітарний доступ до цього району, і він має надаватися відповідно до міжнародного гуманітарного права – без будь-якої дискримінації та без перешкод. Цивільним має бути дозволено залишати райони бойових дій, і вони повинні мати можливість зробити це безпечно та добровільно", – заявила речниця Єврокомісії.

Грнчіржова зазначила, що Євросоюз уважно стежить за ситуацією як в Олешках, так і на інших тимчасово окупованих Росією територіях України.

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Водночас можливості гуманітарних організацій дістатися до цивільного населення залишаються суттєво обмеженими.

"Існують серйозні обмеження, які перешкоджають гуманітарному доступу, включно з відсутністю гуманітарних коридорів", – сказала вона.

За словами речниці, ЄС працює над розв'язанням цієї проблеми спільно з міжнародними гуманітарними організаціями та українською стороною.

"Ми намагаємося отримати доступ до цього району разом із нашими гуманітарними партнерами. Ми працюємо з міжнародними організаціями, з Україною", – додала Грнчіржова.

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Автор: 

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