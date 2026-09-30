РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных будут заставлять говорить, что они сыты и благодарны, - Сибига

Россия готовится инсценировать пропагандистские видео с жителями оккупированных Олешек, заставляя их рассказывать о якобы благополучной жизни в городе.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"По данным нашей разведки, Россия готовится инсценировать десятки видео в оккупированных Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам", - отметил он.

По словам Сибиги, это очередной шаг в продолжающейся уже несколько недель отвратительной пропагандистской кампании России, которая отрицает какие-либо проблемы в Олешках и утверждает, что гуманитарной катастрофы там нет.

"Призываем международное сообщество и все профильные международные организации усилить давление на Москву и потребовать от российских оккупантов немедленно прекратить осаду Олешек. Со своей стороны, Силы обороны Украины прилагают все усилия для спасения людей, в том числе недавно осуществив доставку гуманитарной помощи с помощью тяжелых дронов.



Каждый день имеет значение для спасения людей, которые там голодают и умирают. Призываем наших международных партнеров действовать уже сейчас и требовать немедленного гуманитарного доступа, чтобы положить конец этой трагедии", - подытожил он.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.

В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города

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