РФ превращает оккупированные Олешки в смертельную ловушку: дорога из города заминирована, тела лежат на улицах и в домах, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивает, что россияне пытаются превратить украинский город Олешки в Херсонской области в смертельную ловушку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.
Ситуация в Олешках
Так, по словам Сибиги, около 1700 человек до сих пор остаются заблокированными в разрушенном городе. Единственная дорога, по которой можно выехать, заминирована, и за ней следят ударные беспилотники. Те, кто пытается спастись, рискуют погибнуть. Заминирована также расположенная неподалеку река. Жители сомневаются, что смогут пережить эту зиму.
Кроме того, в больнице закончились лекарства. Десятки тел лежат на улицах и в домах, поскольку россияне запрещают жителям хоронить умерших.
Семьи голодают, выживая благодаря остаткам овощей, домашним запасам и даже улиткам. По словам жителей, российские военные угрожали им оружием, требуя отдать продукты.
"Украина неоднократно призывала обеспечить безопасную эвакуацию и международный гуманитарный доступ. Эти призывы не могут оставаться без ответа", - подчеркнул глава МИД.
Призыв к международным организациям
Министр призвал ООН, МККК и всех партнеров задействовать все доступные каналы, чтобы обеспечить безопасные эвакуационные коридоры и немедленный доступ гуманитарной помощи в Олешки, подчеркнув, что Россия должна прекратить препятствовать усилиям по спасению гражданского населения.
Сибига поблагодарил всех партнеров и людей во всем мире, которые не молчат и стали голосом жителей Олешек.
Отдельно он выразил благодарность Папе Римскому Льву XIV за его призыв к Путину объявить прекращение огня в Олешках, чтобы в город можно было доставить гуманитарную помощь.
"Люди не могут выжить благодаря одним лишь заявлениям об обеспокоенности. Им нужны конкретные действия. Им нужна возможность выбраться оттуда. И нужна она немедленно", - отметил Сибига.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
- В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
- Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
- В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
- По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.
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