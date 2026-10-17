РФ превращает оккупированные Олешки в смертельную ловушку: дорога из города заминирована, тела лежат на улицах и в домах, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивает, что россияне пытаются превратить украинский город Олешки в Херсонской области в смертельную ловушку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.

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Ситуация в Олешках

Так, по словам Сибиги, около 1700 человек до сих пор остаются заблокированными в разрушенном городе. Единственная дорога, по которой можно выехать, заминирована, и за ней следят ударные беспилотники. Те, кто пытается спастись, рискуют погибнуть. Заминирована также расположенная неподалеку река. Жители сомневаются, что смогут пережить эту зиму.

Кроме того, в больнице закончились лекарства. Десятки тел лежат на улицах и в домах, поскольку россияне запрещают жителям хоронить умерших.

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Семьи голодают, выживая благодаря остаткам овощей, домашним запасам и даже улиткам. По словам жителей, российские военные угрожали им оружием, требуя отдать продукты.

"Украина неоднократно призывала обеспечить безопасную эвакуацию и международный гуманитарный доступ. Эти призывы не могут оставаться без ответа", - подчеркнул глава МИД.

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Призыв к международным организациям

Министр призвал ООН, МККК и всех партнеров задействовать все доступные каналы, чтобы обеспечить безопасные эвакуационные коридоры и немедленный доступ гуманитарной помощи в Олешки, подчеркнув, что Россия должна прекратить препятствовать усилиям по спасению гражданского населения.

Сибига поблагодарил всех партнеров и людей во всем мире, которые не молчат и стали голосом жителей Олешек.

Отдельно он выразил благодарность Папе Римскому Льву XIV за его призыв к Путину объявить прекращение огня в Олешках, чтобы в город можно было доставить гуманитарную помощь.

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"Люди не могут выжить благодаря одним лишь заявлениям об обеспокоенности. Им нужны конкретные действия. Им нужна возможность выбраться оттуда. И нужна она немедленно", - отметил Сибига.

Гуманитарная катастрофа в Олешках