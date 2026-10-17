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Новости Гуманитарная катастрофа
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РФ превращает оккупированные Олешки в смертельную ловушку: дорога из города заминирована, тела лежат на улицах и в домах, - Сибига

Ситуация в Олешках

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивает, что россияне пытаются превратить украинский город Олешки в Херсонской области в смертельную ловушку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.

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Ситуация в Олешках

Так, по словам Сибиги, около 1700 человек до сих пор остаются заблокированными в разрушенном городе. Единственная дорога, по которой можно выехать, заминирована, и за ней следят ударные беспилотники. Те, кто пытается спастись, рискуют погибнуть. Заминирована также расположенная неподалеку река. Жители сомневаются, что смогут пережить эту зиму.

Кроме того, в больнице закончились лекарства. Десятки тел лежат на улицах и в домах, поскольку россияне запрещают жителям хоронить умерших.

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Семьи голодают, выживая благодаря остаткам овощей, домашним запасам и даже улиткам. По словам жителей, российские военные угрожали им оружием, требуя отдать продукты.

"Украина неоднократно призывала обеспечить безопасную эвакуацию и международный гуманитарный доступ. Эти призывы не могут оставаться без ответа", - подчеркнул глава МИД.

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Призыв к международным организациям

Министр призвал ООН, МККК и всех партнеров задействовать все доступные каналы, чтобы обеспечить безопасные эвакуационные коридоры и немедленный доступ гуманитарной помощи в Олешки, подчеркнув, что Россия должна прекратить препятствовать усилиям по спасению гражданского населения.

Сибига поблагодарил всех партнеров и людей во всем мире, которые не молчат и стали голосом жителей Олешек.

Отдельно он выразил благодарность Папе Римскому Льву XIV за его призыв к Путину объявить прекращение огня в Олешках, чтобы в город можно было доставить гуманитарную помощь.

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"Люди не могут выжить благодаря одним лишь заявлениям об обеспокоенности. Им нужны конкретные действия. Им нужна возможность выбраться оттуда. И нужна она немедленно", - отметил Сибига.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

  • В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
  • Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
  • В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
  • Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
  • Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
  • Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
  • В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
  • По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.

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гуманитарная катастрофа (169) Сибига Андрей (1201) Олешки (109) Херсонская область (6173) Херсонский район (1101)
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Топ комментарии
+7
Зеля з хенералами здав Кримський корідор без боя, так же розчистив дорогу на Київ ( а не в болото, як каже Трамп). Просто з Києвом трошки не вийшло. Довелось заделаться патріотом, а не гауляйтером. Вісім років всі знали, що путіну потрібен сухопутний шлях в Крим. Як каже один бурят, виїхали з Крима, я заснув на броне, прокинувся біля Херсона.
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17.10.2026 18:26 Ответить
+6
Все шо відбувається на лівому березі Дніпра після 24.02.22 року - то все наслідки діяльності зеленского та йього слуг - він один бачив мир в очах вбивці, він та йього гамномарафон пропонували шашлики замість захисту людей, він їх кинув на знущання та смерть від рашистів - розмінував все шо було заміновано та вивів невідомо куди майже 40-тисячне укруповання ЗСУ шо містилось на обороних рубіжах на лівоберіжжі - там були і ракети і ППО, і танки, і арта і морпіхи. Один день у 19 році змінив поступове та проте невпинне витеснення рашистів з України на повномасштабну війну.
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17.10.2026 18:21 Ответить
+4
Він ніби навпаки хоче, щоб кількість таких Олешок хоча б не збільшувалася.
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17.10.2026 18:06 Ответить

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