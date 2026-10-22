Україна працює над розблокуванням маршруту до окупованих РФ Олешків, - Зеленський
В Україні триває робота над розблокуванням маршруту до окупованих Росією Олешків Херсонської області, де люди опинилися в пастці.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Стівену Бартлетту, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, Зеленський наголосив, що в Олешках зараз люди та діти опинилися в пастці без їжі, без усього необхідного.
"Зараз ми працюємо над тим, щоб розблокувати цей маршрут", - зазначив президент.
Що передувало
Нагадаємо, раніше в ГУР МО України повідомили, що Росія готує інформаційну провокацію щодо воєнних злочинів в окупованих Олешках.
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
- Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
- Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.
- За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.
Топ коментарі
+4 Андрей Суров #581126
показати весь коментар22.10.2026 12:46 Відповісти Посилання
+3 Поділля16
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+2 Hrysha Hlyba
показати весь коментар22.10.2026 12:52 Відповісти Посилання
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