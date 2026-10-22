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Новини Гуманітарна катастрофа в Олешках
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Україна працює над розблокуванням маршруту до окупованих РФ Олешків, - Зеленський

Гуманітарна катастрофа в Олешках

В Україні триває робота над розблокуванням маршруту до окупованих Росією Олешків Херсонської області, де люди опинилися в пастці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Стівену Бартлетту, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, Зеленський наголосив, що в Олешках зараз люди та діти опинилися в пастці без їжі, без усього необхідного.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб розблокувати цей маршрут", - зазначив президент.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше в ГУР МО України повідомили, що Росія готує інформаційну провокацію щодо воєнних злочинів в окупованих Олешках.

Гуманітарна катастрофа в Олешках

  • Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
  • Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
  • В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
  • Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
  • Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
  • Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.
  • За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.

Читайте: Папа Римський зателефонував Зеленському після розмови з Путіним: говорили про Олешки

Автор: 

Зеленський Володимир (27424) гуманітарна катастрофа (112) Олешки (129) Херсонська область (7045) Херсонський район (1111)
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Топ коментарі
+4
Так ти ж Зелена гнида розказувало на весь світ що вже готовий віддати Олешки і інші окуповані території московським гуманістам? Я не знаю в якій ще країні головнокомандувач чи президент розказав би що готовий віддати ворогу свою територію і людей і залишився б на своїй посаді а не висів би на стовпі. Це напевно тільки в Україні таке.
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22.10.2026 12:46 Відповісти
+3
Головне, щоб Голобородько не взяв цю операцію під особистий контроль, як колись по захисникам Маріуполя.
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22.10.2026 12:48 Відповісти
+2
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22.10.2026 12:52 Відповісти

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