Україна працює над розблокуванням маршруту до окупованих РФ Олешків, - Зеленський

В Україні триває робота над розблокуванням маршруту до окупованих Росією Олешків Херсонської області, де люди опинилися в пастці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Стівену Бартлетту, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, Зеленський наголосив, що в Олешках зараз люди та діти опинилися в пастці без їжі, без усього необхідного.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб розблокувати цей маршрут", - зазначив президент.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше в ГУР МО України повідомили, що Росія готує інформаційну провокацію щодо воєнних злочинів в окупованих Олешках.

Гуманітарна катастрофа в Олешках

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.

Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.

За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.

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