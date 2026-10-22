Росія готує інформаційну провокацію щодо воєнних злочинів в окупованих Олешках, - ГУР

Росія організувала інформаційну операцію під назвою "Телемост", мета якої - звинуватити Сили оборони України у злочинах проти цивільного населення, приховати дії російських окупантів, зокрема в Олешках на Херсонщині, та послабити міжнародну підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО України.

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У межах операції російська сторона планує провести так званий міжнародний телеміст за участю представників іноземних держав, пропагандистів і підконтрольних Кремлю організацій.

Росія планує "міжнародний телеміст" за участю представників 80 країн

За наявною інформацією, захід запланували на 22 жовтня 2026 року о 15:00. Його тема - "Злочини ЗСУ проти цивільного населення Запорізької області". Телеміст має відбутися у форматі групового відеодзвінка в застосунку Zoom.

Російська сторона заявляє про намір залучити представників 80 країн. Цільовою аудиторією визначили дипломатів країн - членів ООН, ОБСЄ, БРІКС і СНД, а також представників міжнародних гуманітарних організацій. Для учасників передбачили синхронний переклад англійською, іспанською та французькою мовами.

До заходу планують залучити колаборантів і пропагандистів

Основним доповідачем Москва визначила Родіона Мірошника, який перебуває під санкціями. Також очікуються виступи представників російських окупаційних адміністрацій, зокрема Євгена Балицького на тимчасово окупованій частині Запорізької області та Миколи Пухова в Енергодарі.

За задумом організаторів, під час заходу також мають виступити так звані "свідки" та "жертви злочинів ЗСУ". Їхні включення, за наявною інформацією, планують заздалегідь режисувати.

Серед потенційних учасників називають представників російського пропагандистського медіа Russia Today, дипломатичних установ РФ, а також організацій "Русский дом" і філій "Россотрудничества". Зокрема, йдеться про структури в Замбії, Кувейті, Узбекистані, Нігерії, Болгарії, Венесуелі, Монголії та Малайзії.

Кремль намагається відвернути увагу від ситуації в Олешках

Однією з цілей операції називають відвернення уваги міжнародної спільноти від гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, яка, за повідомленням української сторони, погіршилася внаслідок дій російських окупаційних сил.

Ще одним чинником, який міг спонукати Москву до інформаційної кампанії, називають посилення підтримки України з боку європейських партнерів. Зокрема, йдеться про затвердження Радою ЄС кредиту для України обсягом 90 мільярдів євро та створення альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотних літальних апаратів.

Росія прагне послабити міжнародну підтримку України

Організовуючи кампанію зі звинувачення України та дискредитації її Збройних сил, Кремль намагається вплинути на сприйняття війни за кордоном і послабити підтримку Києва з боку міжнародних партнерів.

Поширення звинувачень через міжнародні онлайн-заходи, залучення представників окупаційних адміністрацій і демонстрацію заздалегідь підготовлених свідчень може бути використане для створення хибного уявлення про події на тимчасово окупованих територіях.

Мета такої кампанії - змістити увагу з дій російських військ на необґрунтовані або неперевірені звинувачення проти України та її партнерів.

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