Россия готовит информационную провокацию относительно военных преступлений в оккупированных Олешках, - ГУР

Россия организовала информационную операцию под названием "Телемост", цель которой — обвинить Силы обороны Украины в преступлениях против гражданского населения, скрыть действия российских оккупантов, в частности в Олешках в Херсонской области, и ослабить международную поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО Украины.

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В рамках операции российская сторона планирует провести так называемый международный телемост с участием представителей иностранных государств, пропагандистов и подконтрольных Кремлю организаций.

Россия планирует "международный телемост" с участием представителей 80 стран

По имеющейся информации, мероприятие запланировано на 22 октября 2026 года в 15:00. Его тема — "Преступления ВСУ против гражданского населения Запорожской области". Телемост должен состояться в формате группового видеозвонка в приложении Zoom.

Российская сторона заявляет о намерении привлечь представителей 80 стран. Целевой аудиторией определили дипломатов стран — членов ООН, ОБСЕ, БРИКС и СНГ, а также представителей международных гуманитарных организаций. Для участников предусмотрен синхронный перевод на английский, испанский и французский языки.

К мероприятию планируют привлечь коллаборационистов и пропагандистов

В качестве основного докладчика Москва определила Родиона Мирошника, который находится под санкциями. Также ожидаются выступления представителей российских оккупационных администраций, в частности Евгения Балицкого на временно оккупированной части Запорожской области и Николая Пухова в Энергодаре.

По замыслу организаторов, в ходе мероприятия также должны выступить так называемые "свидетели" и "жертвы преступлений ВСУ". Их выступления, по имеющейся информации, планируется заранее срежиссировать.

Среди потенциальных участников называют представителей российского пропагандистского СМИ Russia Today, дипломатических учреждений РФ, а также организаций "Русский дом" и филиалов "Россотрудничества". В частности, речь идет о структурах в Замбии, Кувейте, Узбекистане, Нигерии, Болгарии, Венесуэле, Монголии и Малайзии.

Кремль пытается отвлечь внимание от ситуации в Олешках

Одной из целей операции называют отвлечение внимания международного сообщества от гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках Херсонской области, которая, по сообщению украинской стороны, ухудшилась в результате действий российских оккупационных сил.

Еще одним фактором, который мог подтолкнуть Москву к информационной кампании, называют усиление поддержки Украины со стороны европейских партнеров. В частности, речь идет об утверждении Советом ЕС кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро и создании альянса ЕС-Украина в сфере беспилотных летательных аппаратов.

Россия стремится ослабить международную поддержку Украины

Организуя кампанию по обвинению Украины и дискредитации ее Вооружённых сил, Кремль пытается повлиять на восприятие войны за рубежом и ослабить поддержку Киева со стороны международных партнёров.

Распространение обвинений через международные онлайн-мероприятия, привлечение представителей оккупационных администраций и демонстрация заранее подготовленных показаний могут быть использованы для создания ложного представления о событиях на временно оккупированных территориях.

Цель такой кампании — переключить внимание с действий российских войск на необоснованные или непроверенные обвинения против Украины и ее партнеров.

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