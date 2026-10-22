Россия готовит информационную провокацию относительно военных преступлений в оккупированных Олешках, - ГУР
Россия организовала информационную операцию под названием "Телемост", цель которой — обвинить Силы обороны Украины в преступлениях против гражданского населения, скрыть действия российских оккупантов, в частности в Олешках в Херсонской области, и ослабить международную поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО Украины.
В рамках операции российская сторона планирует провести так называемый международный телемост с участием представителей иностранных государств, пропагандистов и подконтрольных Кремлю организаций.
Россия планирует "международный телемост" с участием представителей 80 стран
По имеющейся информации, мероприятие запланировано на 22 октября 2026 года в 15:00. Его тема — "Преступления ВСУ против гражданского населения Запорожской области". Телемост должен состояться в формате группового видеозвонка в приложении Zoom.
Российская сторона заявляет о намерении привлечь представителей 80 стран. Целевой аудиторией определили дипломатов стран — членов ООН, ОБСЕ, БРИКС и СНГ, а также представителей международных гуманитарных организаций. Для участников предусмотрен синхронный перевод на английский, испанский и французский языки.
К мероприятию планируют привлечь коллаборационистов и пропагандистов
В качестве основного докладчика Москва определила Родиона Мирошника, который находится под санкциями. Также ожидаются выступления представителей российских оккупационных администраций, в частности Евгения Балицкого на временно оккупированной части Запорожской области и Николая Пухова в Энергодаре.
По замыслу организаторов, в ходе мероприятия также должны выступить так называемые "свидетели" и "жертвы преступлений ВСУ". Их выступления, по имеющейся информации, планируется заранее срежиссировать.
Среди потенциальных участников называют представителей российского пропагандистского СМИ Russia Today, дипломатических учреждений РФ, а также организаций "Русский дом" и филиалов "Россотрудничества". В частности, речь идет о структурах в Замбии, Кувейте, Узбекистане, Нигерии, Болгарии, Венесуэле, Монголии и Малайзии.
Кремль пытается отвлечь внимание от ситуации в Олешках
Одной из целей операции называют отвлечение внимания международного сообщества от гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках Херсонской области, которая, по сообщению украинской стороны, ухудшилась в результате действий российских оккупационных сил.
Еще одним фактором, который мог подтолкнуть Москву к информационной кампании, называют усиление поддержки Украины со стороны европейских партнеров. В частности, речь идет об утверждении Советом ЕС кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро и создании альянса ЕС-Украина в сфере беспилотных летательных аппаратов.
Россия стремится ослабить международную поддержку Украины
Организуя кампанию по обвинению Украины и дискредитации ее Вооружённых сил, Кремль пытается повлиять на восприятие войны за рубежом и ослабить поддержку Киева со стороны международных партнёров.
Распространение обвинений через международные онлайн-мероприятия, привлечение представителей оккупационных администраций и демонстрация заранее подготовленных показаний могут быть использованы для создания ложного представления о событиях на временно оккупированных территориях.
Цель такой кампании — переключить внимание с действий российских войск на необоснованные или непроверенные обвинения против Украины и ее партнеров.
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