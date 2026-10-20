Віцепрезидентка Європарламенту Пічерно оголосила голодування через гуманітарну катастрофу в Олешках

Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути міжнародну увагу до гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині. Вона вимагає негайного гуманітарного перемир'я.

Про це Пічерно написала на своїй сторінці в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Заява політикині

За словами Пічерно, в Олешках, які окупувала російська армія, тисячі людей опинилися в пастці без регулярного доступу до їжі й ліків. Заміновані території, зазначає вона, роблять втечу надзвичайно небезпечною: ті, хто залишається, ризикують померти від голоду, а ті, хто намагається виїхати, — життям.

"Щоб привернути міжнародну увагу до цієї надзвичайної ситуації, я оголосила голодування. Але ця боротьба не може бути лише моєю", — написала вона.

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Політикиня закликала громадські організації, звичайних громадян і державні та місцеві інституції долучитися до цієї "великої ненасильницької акції". За її словами, потрібно вимагати:

негайного гуманітарного перемир'я;

доставки в місто їжі та ліків;

можливості безпечно евакуювати цивільних, які хочуть виїхати.

Долучитися до акції можна через спеціальну сторінку.

Пічерно пише, що цим кроком хоче підтримати дії Папи Лева XIV і всіх, хто "в ці години робить усе можливе, щоб уникнути гуманітарної трагедії величезних масштабів".

"Населення Олешок не можна залишити напризволяще. Настав час діяти разом, щоб дипломатія принесла конкретні результати й нікого не залишили помирати в тиші", — додала вона.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.

Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.

За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.

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