Україна та РФ наблизилися до домовленості про вивезення людей з окупованих Олешків, - Лубінець

Україна та Росія наблизилися до узгодження останніх деталей евакуації цивільного населення з окупованої Олешківської громади Херсонської області на підконтрольну українському уряду територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За оцінками української сторони, в Олешках та ще шести населених пунктах поблизу можуть залишатися близько 6 тисяч цивільних, серед них - до 200 дітей.

За словами омбудсмана, російська сторона взяла в роботу всі пропозиції, які Україна раніше висунула щодо організації евакуації.

"Ми зараз виходимо на узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші і забезпечення евакуації всіх бажаючих не просто з Олешків, а зразу на територію, яку контролює український уряд", — сказав Лубінець.

Він уточнив, що між сторонами залишаються складні питання, однак висловив сподівання на конкретні результати найближчим часом.

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В Олешках можуть залишатися до 2 тисяч людей

Евакуація має охопити Олешки та ще шість населених пунктів поблизу. За оцінкою української сторони, загалом там можуть перебувати близько 6 тисяч цивільних, зокрема до 200 дітей.

Безпосередньо в Олешках, за попередніми даними, залишаються до 2 тисяч людей.

Лубінець наголосив, що переговори з російською стороною тривають щодня. Водночас він не став розкривати подробиці домовленостей.

"Багато не можу розказати деталей, але скажу так, що ми, на мій погляд, максимально просунулися вперед", - додав омбудсман.

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