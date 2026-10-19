Украина и РФ приблизились к достижению договоренности о вывозе людей из оккупированных Олешек, - Лубинец
Украина и Россия приблизились к согласованию последних деталей эвакуации гражданского населения из оккупированной Олешковской громады Херсонской области на территорию, контролируемую украинским правительством.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Еспресо" сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По оценкам украинской стороны, в Олешках и еще шести населенных пунктах поблизости могут оставаться около 6 тысяч гражданских лиц, среди них - до 200 детей.
По словам омбудсмена, российская сторона приняла к рассмотрению все предложения, которые Украина ранее выдвинула по организации эвакуации.
"Сейчас мы приступаем к согласованию последних деталей по обеспечению режима тишины и эвакуации всех желающих не просто из Олешек, а сразу на территорию, контролируемую украинским правительством", - сказал Лубинец.
Он уточнил, что между сторонами остаются сложные вопросы, однако выразил надежду на конкретные результаты в ближайшее время.
В Олешках могут оставаться до 2 тысяч человек
Эвакуация должна охватить Олешки и еще шесть населенных пунктов поблизости. По оценке украинской стороны, в целом там могут находиться около 6 тысяч гражданских лиц, в том числе до 200 детей.
Непосредственно в Олешках, по предварительным данным, остаются до 2 тысяч человек.
Лубинец подчеркнул, что переговоры с российской стороной ведутся ежедневно. В то же время он не стал раскрывать подробности договоренностей.
"Много подробностей рассказать не могу, но скажу так: мы, на мой взгляд, максимально продвинулись вперед", - добавил омбудсмен.
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