Вице-президент Европарламента Пичерно объявила голодовку из-за гуманитарной катастрофы в Олешках

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь внимание международного сообщества к гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках в Херсонской области. Она требует немедленного гуманитарного перемирия.

Об этом Пичерно написала на своей странице в социальной сети X, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление политика

По словам Пичерно, в Олешках, оккупированных российской армией, тысячи людей оказались в ловушке без регулярного доступа к еде и лекарствам. Заминированные территории, отмечает она, делают побег чрезвычайно опасным: те, кто остается, рискуют умереть от голода, а те, кто пытается уехать, — жизнью.

"Чтобы привлечь международное внимание к этой чрезвычайной ситуации, я объявила голодовку. Но эта борьба не может быть только моей", — написала она.

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Политик призвала общественные организации, обычных граждан, а также государственные и местные институты присоединиться к этой "великой ненасильственной акции". По ее словам, нужно требовать:

немедленного гуманитарного перемирия;

доставки в город еды и лекарств;

возможности безопасно эвакуировать гражданских лиц, желающих выехать.

Присоединиться к акции можно через специальную страницу.

Пичерно пишет, что этим шагом хочет поддержать действия Папы Льва XIV и всех, кто"в эти часы делает все возможное, чтобы избежать гуманитарной трагедии огромных масштабов".

"Население Олешек нельзя оставить на произвол судьбы. Пришло время действовать вместе, чтобы дипломатия принесла конкретные результаты и никого не оставили умирать в тишине", — добавила она.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 мирных жителей.

В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.

В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.

По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.

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