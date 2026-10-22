РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14325 посетителей онлайн
Новости Бои на востоке Украины
1 219 26

РФ может пойти на Павлоград и Днепр, если Украина отдаст Славянск и Краматорск, - Зеленский

Зеленский рассказал, почему опасно отдавать Славянск и Краматорск

Президент Владимир Зеленский заявил, что передача России Краматорска и Славянска создаст огромные риски для Украины, ведь враг сможет продвинуться дальше и захватить значительное количество украинских городов.

Об этом глава государства заявил вподкасте The Diary Of A CEO, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Славянск, Краматорск, Дружковка… И это ведет прямо к Днепропетровской области, к… Павлограду, Днепру, Кривому Рогу — это мой родной город. Никополь — это промышленный хаб, инженерный хаб, производственный хаб. Это экономика нашей страны", — подчеркнул президент.

Зеленский назвал большим риском передачу этой части Украины России.

"Это сильно укрепленная оборона нашей нации, прямо здесь… И если мы отдадим им эти наши города, то риск будет огромным. Если он захочет идти дальше, он сможет захватить огромное количество наших городов", — добавил он.

Читайте: Взрывы в Днепре: враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры

Автор: 

Днепр (4845) Зеленский Владимир (26268) Краматорськ (2693) Павлоград (274) Донецкая область (13401) Днепропетровская область (5810) Днепровский район (533) Павлоградский район (207) Краматорский район (1589) Славянск (2914)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Знову залякує Потужний україхнців? А хто відвів наші війська з бетонних укріплень в чисте поле біля Маріуполя та інших важливих міст? А хто розмінував акваторію Азовського моря? А хто знищив ракетні програми, шляхом їх не фінансування?
Сьогодні мешканці Павлограда, району, Синельниківського району і Дніпра хочуть запитати: а коли до них перестануть летіти КАБи, банндеролі, реактивні шахеди? Як там справи у дружбана шулєрмана, не всі ще вивів мільярди в офшори? Де обіцяні ракети і реактивні дрони? Кацапи зробили новеньку ракету "Філін", яка просто стирає наші об'єкти, летить не поміченою. а в нас крім фінансування марафону і фірми "Понти фраєра" нічого. Правда є дуже потужні обяцянки і звинувачування у всьому партнерів, опозицію і тільки не свої шкідливі для України дії.
показать весь комментарий
22.10.2026 12:17 Ответить
+2
І якщо не віддасть, теж може піти.
Тільки пізніше, якщо "асвабадіт домбас".
показать весь комментарий
22.10.2026 12:11 Ответить
+2
Вони можуть і далі піти основне питання чи будуть в нас гроші, ЄС фінансуватиме війну ще один рік максимум, а далі що? Куди ми підемо без грошей ППО, зброї?
показать весь комментарий
22.10.2026 12:12 Ответить

Загрузка...

 
 