РФ может пойти на Павлоград и Днепр, если Украина отдаст Славянск и Краматорск, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что передача России Краматорска и Славянска создаст огромные риски для Украины, ведь враг сможет продвинуться дальше и захватить значительное количество украинских городов.
Об этом глава государства заявил вподкасте The Diary Of A CEO, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Славянск, Краматорск, Дружковка… И это ведет прямо к Днепропетровской области, к… Павлограду, Днепру, Кривому Рогу — это мой родной город. Никополь — это промышленный хаб, инженерный хаб, производственный хаб. Это экономика нашей страны", — подчеркнул президент.
Зеленский назвал большим риском передачу этой части Украины России.
"Это сильно укрепленная оборона нашей нации, прямо здесь… И если мы отдадим им эти наши города, то риск будет огромным. Если он захочет идти дальше, он сможет захватить огромное количество наших городов", — добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сьогодні мешканці Павлограда, району, Синельниківського району і Дніпра хочуть запитати: а коли до них перестануть летіти КАБи, банндеролі, реактивні шахеди? Як там справи у дружбана шулєрмана, не всі ще вивів мільярди в офшори? Де обіцяні ракети і реактивні дрони? Кацапи зробили новеньку ракету "Філін", яка просто стирає наші об'єкти, летить не поміченою. а в нас крім фінансування марафону і фірми "Понти фраєра" нічого. Правда є дуже потужні обяцянки і звинувачування у всьому партнерів, опозицію і тільки не свої шкідливі для України дії.
Тільки пізніше, якщо "асвабадіт домбас".