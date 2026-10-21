Взрывы в Днепре: враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры

Днем 21 октября враг атаковал объект критической инфраструктуры в Днепре.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Как отмечается, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

"Угроза для города сохраняется. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах", — сообщает глава области.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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